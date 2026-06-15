Умерла менеджер ABBA Хансер, которую называли «пятым участником» группы

Ушла из жизни Йорель Хансер, менеджер легендарной шведской поп-группы ABBA, в возрасте 76 лет. Её роль в коллективе была настолько значимой, что поклонники и сами музыканты часто считали её «пятым участником». Новость о её смерти была опубликована в соцсетях группы.

Причины и детали кончины не разглашаются. Сами участники ABBA выразили глубокую скорбь, назвав Йорель «самым любимым другом и ближайшим коллегой» и подчеркнув невосполнимость утраты, попросив при этом уважать их частную жизнь.

Путь Хансер в музыкальной индустрии начался с позиции секретаря в издательской фирме Стига Андерсона, главы группы ABBA и основателя Polar Music. Со временем она стала ключевой фигурой в управлении группой, занимаясь переговорами с лейблами, организацией туров и PR-деятельностью. Хансер также сыграла решающую роль в воссоединении ABBA в 2018 году, первой намекнув фанатам о возвращении группы, опубликовав снимки участников в студии. В знак особой признательности ABBA посвятили ей песню «Sång Till Görel», записанную в 1979 году к её 30-летию. Этот редкий трек, по слухам, был выпущен лишь в 50 экземплярах, что сделало его желанным предметом для коллекционеров ABBA.

Ранее стало известно, что в Турции не стало популярной актрисы Эдже Иртем. Артистке было всего 35 лет. По предварительным данным, причиной кончины стал сердечный приступ.