Мультипликатор Игорь Макаров умер в возрасте 82 лет

В анимационном кино Макаров сотрудничал с режиссёрами В. Самсоновым и Е. Гамбургом. Его руке принадлежат художественные решения мультфильмов «Пёс в сапогах», «Очень синяя борода», «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы» и других картин.

А накануне стало известно, что американская актриса Дэйви Чейз, знакомая зрителям по хоррору «Звонок» и мультфильму «Лило и Стич», скончалась в возрасте 35 лет. По словам её бойфренда, причиной трагедии стали менингит и заражение крови, спровоцировавшие септические осложнения и полиорганную недостаточность, а ранее в том же месяце артистку госпитализировали в Лос-Анджелесе с истощением. Чейз прославилась ещё в детстве: в 2002 году она подарила голос Лило в диснеевской ленте и последовавшем сериале, а роль Самары Морган в «Звонке» принесла ей премию MTV Movie Award как лучшему злодею.