Дочь умершей от рака актрисы Плетнёвой в слезах простилась с мамой на похоронах
Татьяна Плетнёва в сериале «Цирк». Обложка © kinopoisk / Режиссёры Артём Ларин, Михаил Малинин
Единственная дочь актрисы сериалов «Кухня» и «Улицы разбитых фонарей» Татьяны Плетневой Алёна расплакалась на похоронах матери, которые она организовала сама.
В соцсетях девушка просила помощи у неравнодушных — на церемонию, по её словам, ушло более 200 тысяч рублей. В последнее время семья испытывала финансовые трудности из-за онкологии у Татьяны Плетнёвой.
Проститься с артисткой пришли родные, актёр Евгений Кисляк и экстрасенс Никита Турчин. Похороны состоялись после отпевания на Ново-Богородском кладбище. Близкие поблагодарили всех, кто помог деньгами.
О смерти 64-летней актрисы стало известно 15 июня. За годы карьеры она снялась более чем в 180 проектах, включая сериалы «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский» и «Чернобыль».
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».