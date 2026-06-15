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15 июня, 08:16

Названа причина смерти звезды «Интернов» и «Кухни» Татьяны Плетнёвой

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Причиной смерти актрисы Татьяны Плетнёвой, известной по сериалам «Интерны», «Кухня» и «Реальные пацаны», стал рак печени. Артистка ушла из жизни в возрасте 48 лет. Об этом сообщает SHOT.

Последние месяцы Плетнёва боролась с болезнью, но её состояние быстро ухудшалось. Актриса сильно похудела. Она ушла из жизни поздно вечером накануне.

Татьяна Плетнёва родилась в городе Воткинске. За свою карьеру она снялась в более чем 180 фильмах и сериалах, среди которых «Жуки», «Царевна-лягушка», «Интерны» и другие. Также она снималась во многих клипах, в одном из них — вместе с Дональдом Трампом.

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О смерти актрисы стало известно сегодня утром. Она до последнего боролась с болезнью, которая сильно изменила её внешность. Фильмография Плетнёвой насчитывала более 200 работ.

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Наталья Афонина
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