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25 июня, 22:18

Вокалист Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас умер в 84 года

Обложка © X / David Clayton-Thomas

Обложка © X / David Clayton-Thomas

Известный вокалист Дэвид Клейтон-Томас умер в Больнице Святого Михаила в канадском городе Торонто. Музыканту было 84 года. Пресс-секретарь артиста Эрик Алпер сообщил о его смерти телеканалу CBC.

Клейтон-Томас прославился как голос группы Blood, Sweat & Tears. Он родился в Англии, но вырос в Канаде. В 1968 году певец присоединился к нью-йоркскому коллективу и взял псевдоним. Второй альбом группы с его участием стал мировым хитом и получил «Грэмми». Коллектив также выступал на фестивале Вудсток.

В 1993 году музыкант приезжал в Россию на фестиваль «Белые ночи». Позже он вернулся в Торонто и продолжал записывать сольные работы до 2019 года.

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Лия Мурадьян
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