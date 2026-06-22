Семья молчала почти два месяца: Не стало звезды «Доктора Кто» Дэвида Дейкера
Звезда сериала «Доктор Кто» Дэвид Дейкер умер в 90 лет
Дэвид Дейкер. Обложка © ТАСС / Mary Evans/AF Archive/Itv / Rights Managed
Британский актёр Дэвид Дейкер скончался в возрасте 90 лет. Как сообщает газета Daily Star, артист ушёл из жизни 30 апреля, однако его семья обнародовала эту информацию только 21 июня.
Дэвид Дейкер родился 29 сентября 1935 года. Начал свой актёрский путь в 1960 году. Первые пять лет он провёл в Salisbury Playhouse, где, помимо прочих ролей, воплотил образ Стэнли Ковальского в «Трамвае «Желание»». В 70-х и 80-х годах Дейкер стал заметной фигурой на британском телевидении, появившись во многих сериалах, включая культовый «Доктор Кто», где он сыграл Иронгрона в «Воине времени» и капитана Ригга в «Кошмаре Эдема». Его обширная фильмография насчитывает более сотни работ, среди которых такие известные проекты, как «Улица коронации», «О, счастливчик» и «Овсянка». Особое место в его карьере занимает «Улица Коронации», где он регулярно появлялся с 1968 по 1985 год, снявшись более чем в 30 эпизодах.
Ранее сообщалось, что композитор Бобби Принс, написавший музыку для Doom и Wolfenstein 3D, мирно ушёл из жизни 16 июня. В некрологе на его называют талантливым, честным и жизнерадостным человеком. Саундтреки Принса стали классикой 1990-х, а в мае 2026 года его музыку из оригинального Doom внесли в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США.
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