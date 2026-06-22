Семья молчала почти два месяца: Не стало звезды «Доктора Кто» Дэвида Дейкера

Дэвид Дейкер родился 29 сентября 1935 года. Начал свой актёрский путь в 1960 году. Первые пять лет он провёл в Salisbury Playhouse, где, помимо прочих ролей, воплотил образ Стэнли Ковальского в «Трамвае «Желание»». В 70-х и 80-х годах Дейкер стал заметной фигурой на британском телевидении, появившись во многих сериалах, включая культовый «Доктор Кто», где он сыграл Иронгрона в «Воине времени» и капитана Ригга в «Кошмаре Эдема». Его обширная фильмография насчитывает более сотни работ, среди которых такие известные проекты, как «Улица коронации», «О, счастливчик» и «Овсянка». Особое место в его карьере занимает «Улица Коронации», где он регулярно появлялся с 1968 по 1985 год, снявшись более чем в 30 эпизодах.