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7 июля, 08:08

В Москве началось прощание с королевой цыганского театра Екатериной Жемчужной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В театре «Ромэн» в Москве началось прощание с народной артисткой Екатериной Жемчужной. Кадры с гражданской панихиды публикует Life.ru.

Видео © Life.ru

Екатерина Жемчужная умерла, когда врачи уже давали надежду
Екатерина Жемчужная умерла, когда врачи уже давали надежду

Напомним, 3 июля в Москве скончалась ярчайшая звезда советского и российского кино и театра, Народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная. Ей было 82 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Жемчужная по праву считалась королевой сцены цыганского театра «Ромэн», где блистала многие годы. Также она известна зрителю по ролям в культовых фильмах — «Вечный зов», «Карнавал», «Королева цыган» и многих других. Зрители ценили её за темперамент и ту самую «цыганскую душу», которая заставляла плакать и смеяться одновременно.

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Александра Вишнякова
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