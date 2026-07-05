Екатерина Жемчужная умерла, когда врачи уже давали надежду

Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная умерла 3 июля на 83-м году жизни. Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко сообщил, что её состояние долго было непредсказуемым, но затем пошло на улучшение. Она находилась в реанимации, после чего стало «всё нормально», а прогнозы внушали надежду.

«Для меня её уход — шок. Она лежала в больнице, была в реанимации, потом всё нормально стало, стабилизировалось, и всё шло к лучшему. И когда мне вчера директор нашего театра сообщила, что Кати нет, я был в шоке. Никто не ожидал, всё шло на поправку, и вдруг вот так всё произошло», — цитирует Сергиенко ТАСС.

Последний раз Жемчужная выходила на сцену около полутора месяцев назад. Сергиенко отметил, что иногда актриса участвовала в массовых сценах спектакля «Мы — цыгане», а её решение возвращаться к работе поддерживал.

Также сообщается, что госпитализация для театра стала неожиданностью. Сергиенко планировал приглашение артистки в передачу на телеканале «Звезда», но перед выездом от коллектива ей стало плохо: поднялось давление, и поездка сорвалась.

Напомним, что причиной смерти Жемчужной стала тромбоэмболия. Зрителям исполнительница навсегда запомнилась по ярким ролям в таких кинолентах, как «Вечный зов», «Карнавал» и «Табор уходит в небо», а также по участию в сериале «Кармелита».