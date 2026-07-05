Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 09:29

Екатерина Жемчужная умерла, когда врачи уже давали надежду

Обложка © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Обложка © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная умерла 3 июля на 83-м году жизни. Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко сообщил, что её состояние долго было непредсказуемым, но затем пошло на улучшение. Она находилась в реанимации, после чего стало «всё нормально», а прогнозы внушали надежду.

«Для меня её уход — шок. Она лежала в больнице, была в реанимации, потом всё нормально стало, стабилизировалось, и всё шло к лучшему. И когда мне вчера директор нашего театра сообщила, что Кати нет, я был в шоке. Никто не ожидал, всё шло на поправку, и вдруг вот так всё произошло», цитирует Сергиенко ТАСС.

Последний раз Жемчужная выходила на сцену около полутора месяцев назад. Сергиенко отметил, что иногда актриса участвовала в массовых сценах спектакля «Мы — цыгане», а её решение возвращаться к работе поддерживал.

Также сообщается, что госпитализация для театра стала неожиданностью. Сергиенко планировал приглашение артистки в передачу на телеканале «Звезда», но перед выездом от коллектива ей стало плохо: поднялось давление, и поездка сорвалась.

Умерла Екатерина Жемчужная: красавицу-цыганку из «Карнавала» нашли в фойе, а замуж сбежала вопреки запрету
Умерла Екатерина Жемчужная: красавицу-цыганку из «Карнавала» нашли в фойе, а замуж сбежала вопреки запрету

Напомним, что причиной смерти Жемчужной стала тромбоэмболия. Зрителям исполнительница навсегда запомнилась по ярким ролям в таких кинолентах, как «Вечный зов», «Карнавал» и «Табор уходит в небо», а также по участию в сериале «Кармелита».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar