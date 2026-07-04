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4 июля, 10:40

Причиной смерти актрисы «Вечного зова» Жемчужной стала тромбоэмболия

Обложка © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Обложка © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Народная артистка России Екатерина Жемчужная ушла из жизни из-за тромбоэмболии. Об этом узнал SHOT.

Зрителям исполнительница навсегда запомнилась по ярким ролям в таких кинолентах, как «Вечный зов», «Карнавал» и «Табор уходит в небо», а также по участию в сериале «Кармелита».

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Напомним, Екатерина Андреевна Жемчужная скончалась 3 июля в Москве на 83-м году жизни. Она много лет блистала на сцене театра «Ромэн», где её называли настоящей королевой. Артистка родилась 28 марта 1944 года в городе Щёкино Тульской области, а её путь в искусстве начался в 1960-х годах.

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Вероника Бакумченко
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