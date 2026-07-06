Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 11:58

Актриса Екатерина Жемчужная оставила дочери в наследство квартиру в Москве

Обложка © ТАСС / Михаил Жбанков

Обложка © ТАСС / Михаил Жбанков

Всё имущество актрисы Екатерины Жемчужной перешло её дочери Ляле, сообщает kp.ru. По данным издания, артистка оставила ей квартиру в центре Москвы — неподалёку от станции метро «Маяковская».

Также у семьи Жемчужных была дача. При этом споров из-за имущества в семье не возникало и, вероятнее всего, не будет. Родные звезды всегда сохраняли близкие отношения. Они до последних дней оставались рядом с Екатериной Андреевной.

Умерла Екатерина Жемчужная: красавицу-цыганку из «Карнавала» нашли в фойе, а замуж сбежала вопреки запрету
Умерла Екатерина Жемчужная: красавицу-цыганку из «Карнавала» нашли в фойе, а замуж сбежала вопреки запрету

Напомним, Екатерина Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Королева цыганского театра ушла 3 июля. Причиной смерти звезды стала тромбоэмболия. Её похоронят 7 июля в Москве на Троекуровском кладбище.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar