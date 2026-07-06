Актриса Екатерина Жемчужная оставила дочери в наследство квартиру в Москве

Всё имущество актрисы Екатерины Жемчужной перешло её дочери Ляле, сообщает kp.ru . По данным издания, артистка оставила ей квартиру в центре Москвы — неподалёку от станции метро «Маяковская».

Также у семьи Жемчужных была дача. При этом споров из-за имущества в семье не возникало и, вероятнее всего, не будет. Родные звезды всегда сохраняли близкие отношения. Они до последних дней оставались рядом с Екатериной Андреевной.