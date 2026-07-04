Екатерину Жемчужную похоронят 7 июля в Москве на Троекуровском кладбище

Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной и её похороны состоятся 7 июля. Актрису предадут земле на Троекуровском кладбище, о чём сообщил художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко.

Перед погребением пройдёт отпевание в православной церкви, а церемония прощания с артисткой состоится в театре «Ромэн».

Екатерина Жемчужная скончалась 3 июля в возрасте 82 лет от тромбоэмболии. Она была известна по ролям в фильмах «Вечный зов», «Карнавал» и других, а также много лет служила в театре «Ромэн».