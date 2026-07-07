Актёр Николай Шишков упал на сцене во время прощания с Екатериной Жемчужной

На церемонии прощания с актрисой Екатериной Жемчужной народному артисту России Николаю Шишкову стало плохо — он упал, выходя на сцену.

Шишкову стало плохо на прощании с Жемчужной. Видео © Life.ru

Прощание с актрисой прошло в театре «Ромэн», которому она посвятила более 60 лет своей жизни. Провести артистку в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги.

По данным Life.ru, Шишкову понадобилась помощь после падения. Некоторое время он находился рядом с гробом Жемчужной, после чего ушёл за кулисы.

За свою карьеру артистка сыграла десятки ролей в театре и кино. После окончания ГИТИС она начала работать в «Ромэне», а её кинодебютом стал фильм «Вечный зов». Также зрители запомнили её по картинам «Табор уходит в небо», «Кармелита. Цыганская страсть», «Цыганское счастье» и другим проектам.