Королеву цыганского театра Жемчужную проводили в последний путь аплодисментами

Атмосферу в театре наполняли память и светлая грусть. У самого входа гостей встречал портрет Жемчужной, возле которого в вазе стояли алые гвоздики, а вёл траурную церемонию внук актрисы Андрей Жемчужный. Пока зал прощался, на установленном экране беззвучно сменяли друг друга дорогие сердцу кадры из творческой биографии: фрагменты спектаклей, сыгранных на этой сцене, и отрывки из фильмов, сделавших голос и взгляд артистки узнаваемыми для всей страны.

Гроб с телом актрисы, установленный прямо на подмостках, утопал в цветах и венках — свои соболезнования прислали Министерство культуры, ГИТИС, Союз кинематографистов, друзья и сама труппа театра «Ромэн». Вереница желающих проститься выстроилась в длинную очередь, и к финалу церемонии сцена превратилась в море из белых и красных роз, строгих гвоздик и нежных хризантем, оставленных благодарными поклонниками у гроба легендарной артистки.

Екатерина Андреевна Жемчужная (урождённая Булдыженко) — выдающаяся советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (1999), чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с Московским музыкально-драматическим цыганским театром «Ромэн», где она служила с 1964 года. Широкую известность ей принесли яркие кинороли, в особенности образы цыганок — Зорицы в культовом сериале «Вечный зов» и гадалки Кармы в музыкальной комедии «Карнавал», которые навсегда полюбились миллионам зрителей. За свою более чем полувековую карьеру она создала множество драматических и характерных образов в таких картинах, как «Табор уходит в небо», «Цыганка Аза» и «Кармелита», а на сцене блистала в спектаклях «Плясунья – дочь шатров» и «Колдовская любовь». Вся её жизнь была связана с театром и семьей: вместе с супругом, режиссёром Георгием Жемчужным, она прожила почти 60 лет, и их творческая династия была продолжена дочерью Лялей и внуком Андреем, также служащими в театре «Ромэн».