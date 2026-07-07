Екатерину Жемчужную похоронили на «аллее актёров» Троекуровского кладбища

Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве, где расположена «аллея актёров». Прощание прошло в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн», где звезда служила более 60 лет.

Проститься с Жемчужной пришли родные, коллеги и поклонники. В фойе театра установили портрет актрисы с букетом гвоздик. Венки прислали Министерство культуры, ГИТИС и другие учреждения. Соболезнования направили мэр Москвы Сергей Собянин, народный артист РСФСР Никита Михалков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие.

Напомним, Жемчужная скончалась 3 июля на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Зрителям исполнительница навсегда запомнилась по ярким ролям в таких кинолентах, как «Вечный зов», «Карнавал» и «Табор уходит в небо», а также по участию в сериале «Кармелита». Королеву цыганского театра проводили в последний путь аплодисментами. Худрук «Ромэна» со слезами рассказал на церемонии прощания о предчувствии смерти Жемчужной.