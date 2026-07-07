Михалков: Роли Екатерины Жемчужной войдут в сокровищницу отечественной культуры
Обложка © Life.ru
Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что роли Екатерины Жемчужной войдут в сокровищницу отечественной культуры. Такими словами режиссёр поделился в телеграмме Союза кинематографистов, которую на церемонии прощания зачитал внук актрисы Андрей.
«Её роли на экране <…> войдут в сокровищницу отечественной культуры и энциклопедию актёрского мастерства. Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате одной из лучших актрис национальной культуры России. Светлая память», — написал Михалков.
Актрисы не стало 3 июля на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Екатерину Жемчужную похоронят на Троекуровском кладбище, перед погребением пройдёт отпевание. Прощание проходит в театре «Ромэн», которому Жемчужная отдала более 60 лет своей жизни. В фойе установлен её портрет с букетом гвоздик, а на сцене гроб окружён венками от Минкультуры, ГИТИСа и других учреждений.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.