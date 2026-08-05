Ад внутри своего тела: 10 реальных историй о сильной боли, с которой только может столкнуться человек Оглавление Желчнокаменная болезнь: «Если я умру быстрее, это было бы замечательно» Кластерная головная боль: Когда проще умереть, чем пережить приступ «Мне казалось, что мои позвоночник и копчик раздроблены» Зубной абсцесс: когда хочется стать домашним стоматологом «Если эту боль можно было бы разлить по бутылкам, пытки в ЦРУ стали бы очень лёгкими» Невралгия тройничного нерва: как будто пустили ток по лицу Разрыв аппендикса: когда даже две дозы морфина не помогли Пользователи рассказали, как они страдали от биопсии костного мозга Вы только очнулись от комы, а уже хочется обратно от невыносимой боли Менструальные боли: муки, которые обязательно вернутся вновь Какую самую сильную боль вы испытывали в своей жизни? Пользователи Reddit вспомнили самые страшные минуты, а Life.ru собрал 10 самых ярких историй, от которых бегут мурашки по телу. Может, вы тоже столкнулись с чем-то подобным? 5 августа, 15:10 Какая боль считается самой сильной: 10 жутких историй пользователей Reddit. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Если бы боль можно было разливать по бутылкам, пытки в ЦРУ стали бы очень лёгкими в исполнении», — пользователи Reddit решили выяснить, какие мучения можно назвать по-настоящему адскими, и поделились историями, после которых становится не по себе. Некоторые признались, что в тот момент были готовы на всё, лишь бы кошмар закончился, а другие спустя годы помнят каждую секунду пережитого. Life.ru собрал 10 самых жутких историй реальных людей. Возможно, после них вы иначе посмотрите на привычную фразу «немного потерпите» или «до свадьбы заживёт».

Желчнокаменная болезнь: «Если я умру быстрее, это было бы замечательно»

Почему желчнокаменная болезнь вызывает невыносимую боль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Вы когда-нибудь валялись на полу, корчась от невыносимой боли в животе, которая разрывает ваши органы изнутри? А пользователь Shadow2087 и другие да. Они отметили желчнокаменную болезнь как самую адскую муку, которую им пришлось пережить. Человек под ником Any-Assistance8169 упомянул, что помнит, как во время приступа думал: «Если я умру быстрее, то это было бы замечательно».

И действительно, желчнокаменная болезнь доставляет невероятные боли. Заболевание долго может протекать почти без симптомов. Впервые может проявиться приступом желчной колики, для которого характерны выраженные боли в правом подреберье, тошнота, рвота. Если такие симптомы уже проявлялись, незамедлительно обратитесь к врачу. Иначе можете присоединиться к комментаторам Reddit.

Кластерная головная боль: Когда проще умереть, чем пережить приступ

Чем кластерная головная боль отличается от обычной мигрени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Кластерную головную боль называют ещё самой адской головной болью. И правда, люди во время приступа шли на крайнюю меру, лишь бы закончить эти муки раз и навсегда. Её упомянул пользователь Minute-Yogurt-2021, а к нему присоединились и другие. Кто-то рассказывал о периодичности раз в пару лет, но один пользователь пожаловался на ежемесячные приступы в течение 14 лет. Это настоящий нонсенс. Кластерная головная боль хуже хронических мигреней, так как вы не можете успокоиться, купировать её из-за сверхбыстрого развития и перетерпеть. Эта резкая, пронзающая боль, которую даже врагу не пожелаешь.

Если подозреваете у себя головные боли с хроническим фоном, обращайтесь к неврологу. Вылечить окончательно не получится, но снизить частоту приступов до минимума вполне возможно. Главное: никогда не терпите боль. Хорошо спите по 8–9 часов, правильно питайтесь и имейте умеренные физические нагрузки.

«Мне казалось, что мои позвоночник и копчик раздроблены»

Почему стимулированные роды могут быть особенно болезненными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Inshyna

Роды и без того считаются одним из самых болезненных и тяжёлых испытаний для женского организма. Но индуцированные роды, при которых схватки вызывают или усиливают с помощью препаратов, некоторые женщины называют совершенно отдельным уровнем мучений. Пользовательница foodnetherlands начала эту ветку на Reddit и отметила: «У меня двое детей, кисты на яичниках, камни в почках и несколько операций. Роды, вызванные окситоцином, были самой ужасной болью, которую я когда-либо испытывала».

Её поддержали другие участницы обсуждения. Женщины рассказывали, что схватки накрывали почти без передышки, а боль была такой сильной, будто позвоночник и копчик раздробили на части. Одни не могли вдохнуть и произнести ни слова, другие кричали, теряли сознание и в какой-то момент переставали понимать, что происходит вокруг. Даже те, кому раньше приходилось переносить операции, почечные колики и другие тяжёлые состояния, признавались, что именно стимулированные роды стали для них самым страшным физическим испытанием в жизни.

Зубной абсцесс: когда хочется стать домашним стоматологом

Какие симптомы зубного абсцесса требуют срочной помощи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

«Нервы в зубах — ужасное решение природы», — пошутил пользователь mungraker, хотя его собственная история была совсем не смешной. Утром он почувствовал лёгкое раздражение в коренном зубе, а к вечеру уже искал в Интернете инструкцию по самостоятельному удалению. Две недели ожидания операции он назвал самыми долгими и мучительными днями своей жизни. В итоге мужчине пришлось удалить сразу шесть зубов. Другие комментаторы рассказывали, что от непрерывной пульсации рыдали по несколько суток и не могли ни спать, ни думать. Одна женщина поставила эту боль выше 36-часовых родов.

Острая зубная боль может быть вызвана абсцессом — скоплением гноя из-за бактериальной инфекции. Самостоятельно он не исчезнет, поэтому требуется стоматолог, который устранит источник воспаления. Если отёк распространяется на лицо, шею или область глаза, становится трудно дышать, говорить либо глотать, нужна незамедлительная помощь.

«Если эту боль можно было бы разлить по бутылкам, пытки в ЦРУ стали бы очень лёгкими»

Почему воспаление седалищного нерва вызывает сильную боль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

У пользователя Left-Twist-7720 артрит обоих коленных суставов, поэтому даже обычная ходьба становится испытанием. Однако ишиас оказался страшнее: две недели комментатор практически круглосуточно плакал и не мог найти положение, в котором наступало бы облегчение. Другой участник обсуждения, leo_nears_jerusalem, провёл на полу две недели и думал, что, если бы такую боль можно было разливать по бутылкам, пытки в ЦРУ стали бы очень лёгкими в исполнении. Некоторые комментаторы боялись садиться на унитаз или застывали посреди комнаты, потому что не могли сделать следующий шаг.

Ишиас возникает при раздражении или сдавливании седалищного нерва. Боль может простреливать от поясницы и ягодицы по задней поверхности ноги, сопровождаться жжением, онемением и слабостью. Срочная помощь требуется, если симптомы появились с обеих сторон, немеет область промежности либо нарушается контроль мочевого пузыря и кишечника. Так может проявляться опасное сдавливание нервов.

Невралгия тройничного нерва: как будто пустили ток по лицу

Как ощущается приступ невралгии тройничного нерва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miss Ty

Пользовательница sugarcrystal7 ограничилась всего тремя словами: «невралгия тройничного нерва». Тем, кто сталкивался с заболеванием, дополнительных объяснений не потребовалось. К ней присоединились люди, которые постоянно держались за челюсть, подозревали больной зуб и месяцами пытались подобрать лекарства. Один комментатор рассказал, что приступ начался внезапно и не прекращался, пока врачи не назначили подходящий препарат. Однако даже на фоне лечения боль периодически возвращается.

При невралгии возникают внезапные приступы резкой односторонней боли в лице, похожей на удар током или укол раскалённой иглой. Спровоцировать её могут совершенно безобидные действия: умывание, бритьё, чистка зубов, жевание, разговор и даже лёгкое прикосновение или порыв ветра. Заболевание можно спутать с зубной болью, поэтому после исключения стоматологических причин необходимо обращаться к неврологу. Лечение включает специальные препараты, а в отдельных случаях — хирургические методы.

Разрыв аппендикса: когда даже две дозы морфина не помогли

Как понять, что боль в животе может быть признаком аппендицита. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CGN089

Пользователь Builder_ofthe_Future вспомнил, как его аппендикс был готов разорваться. Другой комментатор рассказал, что не мог ходить и страдал от непрерывной рвоты, а уже в больнице человеку потребовалось две дозы морфина, чтобы хотя бы немного приглушить боль. У одной участницы обсуждения аппендикс всё-таки лопнул, а от мучений она дважды едва не потеряла сознание.

Чаще всего боль при аппендиците начинается возле пупка, а затем перемещается в правую нижнюю часть живота. Она усиливается в течение нескольких часов, становится заметнее при движении, кашле и глубоком вдохе. Дополнительно могут появиться тошнота, рвота, потеря аппетита, температура и вздутие живота. Ждать, пока боль сама пройдёт, опасно: разрыв аппендикса способен привести к перитониту и другим тяжёлым осложнениям. При подозрении на аппендицит нужно незамедлительно обращаться за экстренной помощью.

Пользователи рассказали, как они страдали от биопсии костного мозга

Насколько болезненна биопсия костного мозга. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пользователь MeImFragile начал эту ветку, упомянув биопсию костного мозга. Другие комментаторы активно поддержали, а человек с ником KrawlinKats рассказал свою историю: врач столкнулся с необычайно плотной костной тканью, поскольку пациент оказался намного моложе тех, кому специалист обычно проводил эту процедуру. С момента биопсии прошло восемь лет, но место прокола до сих пор иногда болит при ударе или сильном надавливании. К обсуждению подключился рентгенолог и посоветовал требовать седацию перед процедурой.

Во время исследования иглой получают жидкий костный мозг, а иногда и небольшой фрагмент костной ткани из задней части тазовой кости. Кожу и окружающие ткани обезболивают, но в момент аспирации человек может почувствовать краткую, но очень резкую боль. По данным Национального института рака США, боль испытывают многие пациенты, а в разных исследованиях от 8 до 35% называли её сильной. Перед процедурой стоит заранее обсудить с врачом варианты местной анестезии и седации, особенно если предыдущие вмешательства переносились тяжело.

Вы только очнулись от комы, а уже хочется обратно от невыносимой боли

Что чувствует человек при удалении дыхательной трубки после комы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PongMoji

Один пользователь очнулся после комы, но облегчение пришло не сразу. В течение пяти минут врачи удалили ему дыхательную трубку и мочевой катетер. По словам мужчины, ему казалось, будто горло режут изнутри, а катетер выдернули слишком резко. А комментатор Legitimate-Offer2673 сравнил удаление трубки с удушьем и признался, что при установке катетера кричал от боли. Конечно, с таким сталкивается далеко не каждый человек, поэтому поверим им на слово и понадеемся, что таких ситуаций будет как можно меньше.

Менструальные боли: муки, которые обязательно вернутся вновь

Почему во время менструации может возникать невыносимая боль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

С менструальной болью сталкивается каждая женщина ежемесячно. И каждая может подтвердить, что это крайне неприятно. Но вот пользовательница birthdaycheesecake9 до сих пор помнит месячные, которые пережила в 16 лет. Уже в 17 она начала принимать назначенные врачом гормональные контрацептивы, чтобы пропускать менструации, и за следующие девять лет не пожалела об этом решении. Другая участница ветки рассказала, что во время приступов не могла стоять, сидеть, лежать или спать. Перед глазами темнело, кружилась голова, а каждый новый спазм грозил обмороком. Комментатор с диагностированным эндометриозом призналась, что ей приходилось сворачиваться в душе и просто ждать, когда боль отпустит.

Сильные менструальные боли называются дисменореей. Они могут существовать сами по себе, но иногда связаны с эндометриозом, аденомиозом, миомой или воспалительными заболеваниями. Если боль мешает учёбе, работе и обычной жизни, внезапно усилилась, сопровождается температурой или возникает между менструациями, её нельзя просто терпеть. Нужна консультация гинеколога и поиск причины.

Истории пользователей Reddit доказывают, что боль — это не соревнование на выносливость и не тот случай, когда нужно любой ценой терпеть и ждать, пока само пройдёт. Иногда она становится первым сигналом опасного состояния, поэтому при резком ухудшении самочувствия лучше как можно скорее обратиться к врачу. Возможно, однажды технологии научатся заранее предупреждать нас о подобных сбоях и избавлять от мучений за считаные секунды. Пока же изобретения, способные изменить человеческую жизнь, существуют только на страницах книг и в кино. Ранее Life.ru рассказал о восьми технологиях из фантастических антиутопий, которые мы неожиданно захотели получить в реальности.

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Авторы Анна Московко