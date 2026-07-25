Стоматология по-неандертальски: Как лечили кариес 59 тысяч лет назад

Сегодня даже короткий визит к зубному способен вызвать дрожь, хотя в распоряжении врачей есть обезболивающие, рентген и современные инструменты. У неандертальцев ничего этого не было, однако стоматология у них существовала. Life.ru рассказывает, как 59 тысяч лет назад чистили зубы, как работала каменная «бормашина» и могла ли такая процедура действительно избавить от боли.

Вылеченный зуб возрастом 59 тыс. лет нашли на Алтае

Учёные нашли зуб неандертальца возрастом 59 тыс. лет в Чагырской пещере на Алтае. Фото © journals.plos.org

Чагырская пещера находится в Краснощёковском районе Алтайского края, на левом берегу реки Чарыш. Археологи обнаружили здесь более 70 останков неандертальцев, включая 26 зубов и их фрагментов, а также тысячи каменных орудий. Особенно учёных заинтересовал нижний коренной жевательный зуб — второй моляр — взрослого неандертальца, получивший обозначение «Чагырская-64». Он лежал в непотревоженном слое, связанном с самым ранним периодом заселения пещеры.

На жевательной поверхности моляра находилось глубокое отверстие, доходившее до пульповой камеры с нервами и кровеносными сосудами. Полость размером примерно 4,2 на 2,8 миллиметра состояла из трёх частично перекрывавшихся углублений. Сканирование показало, что ткани зуба вокруг отверстия были сильно разрушены кариесом.

Гладкие края не были похожи на скол, а такая форма не могла возникнуть из-за естественного стачивания. Внутри сохранились V-образные борозды и тонкие параллельные царапины, оставленные вращавшимся инструментом. Учёные пришли к выводу, что повреждённую ткань намеренно удаляли острым каменным перфоратором. Исследование было опубликовано 13 мая 2026 года в журнале PLOS One.

Какими были зубы неандертальцев

Болели ли неандертальцы кариесом и как они лечили зубы? Фото © journals.plos.org

Зубам неандертальцев доставалось гораздо больше работы, чем нашим. Они пережёвывали жёсткую пищу, а также могли удерживать ртом шкуры, сухожилия, древесину и растительные волокна во время их обработки. Зубы фактически служили «третьей рукой», поэтому эмаль быстро стиралась, а коронки становились плоскими. Кариес при этом встречался гораздо реже, чем у современных людей — учёным известно менее десяти подтверждённых случаев. Возможными причинами называют небольшое количество легкоусвояемых углеводов в рационе и особенности микрофлоры полости рта. Впрочем, питание разных групп отличалось, и не все неандертальцы жили исключительно на мясе.

В Чагырской пещере помимо высверленного моляра нашли естественным образом выпавший молочный зуб девочки девяти-одиннадцати лет. На нём сохранились сразу два небольших кариозных поражения. Следовательно, бактерии, способные разрушать зубы, присутствовали в полости рта как минимум у нескольких членов этой небольшой группы.

Зубочистка — первая помощь от боли

Неандертальцы пользовались зубочистками десятки тысяч лет назад. Линейные следы от зубочистки. Фото © journals.plos.org

Самым доступным стоматологическим инструментом была тонкая палочка. Деревянные зубочистки за десятки тысяч лет не сохранились, но об их применении рассказывают характерные отполированные борозды между зубами. Такая канавка обнаружена и на моляре «Чагырская-64». Внутри неё остались параллельные царапины от регулярных движений тонкого предмета. Неандерталец мог использовать щепку или костяную палочку, чтобы убрать остатки пищи, очистить больное место или уменьшить давление на воспалённые ткани.

Подобные следы находили и у неандертальцев из других регионов. Например, обладатель верхней челюсти из испанской пещеры Кова-Форада страдал от сильного износа зубов и заболевания тканей вокруг них. Расположение борозд показало, что с помощью своеобразного зонда он, вероятно, пытался облегчить боль.

Как работала каменная «бормашина»

Как работала каменная «бормашина» неандертальцев? Инструменты пещерного стоматолога. Фото © journals.plos.org

Среди орудий из Чагырской пещеры археологи нашли миниатюрные острия и перфораторы. Некоторые были изготовлены из яшмы — твёрдой породы, способной разрушать зубные ткани. Именно таким инструментом, по мнению исследователей, могли обработать моляр. Чтобы проверить гипотезу, учёные изготовили похожие яшмовые наконечники и испытали их на трёх человеческих зубах. Простое соскабливание оказалось малоэффективным, зато при вращательных движениях остриё начинало разрушать поверхность уже в первые секунды.

Один эксперимент занял чуть больше пяти минут, второй — около 35, а в третьем до пульповой камеры добрались примерно за 50 минут. На зубах остались царапины и V-образные борозды, похожие на следы внутри моляра «Чагырская-64». В реальности процедура наверняка длилась дольше. Доступ к больному зубу ограничивали соседние моляры, работать приходилось без хорошего освещения, а пациент должен был долго сидеть с открытым ртом. Три соединённых углубления показывают, что инструмент прикладывали как минимум в трёх точках, постепенно расширяя полость.

Были ли у неандертальцев обезболивающие и пломбы

Как неандертальцы переносили лечение зубов без анестезии? Модификация вогнутости, сглаживание и полировка стенок. Фото © journals.plos.org

Полностью беззащитными перед болью неандертальцы, возможно, и не были. В 2017 году учёные исследовали ДНК из зубного камня обитателей испанской пещеры Эль-Сидрон. Один из них страдал от зубного абсцесса и кишечного заболевания. В его налёте нашли следы тополя, содержащего салициловую кислоту с обезболивающим и противовоспалительным действием, а также плесневого гриба рода Penicillium. Авторы этого исследования допустили, что находка может свидетельствовать о самолечении. Но, конечно, неандертальцы не изобрели аспирин и антибиотики.

Учёные также проверили, не закрывали ли отверстие в чагырском моляре воском, смолой или битумом. Специальный анализ не обнаружил внутри зуба следов каких-либо посторонних веществ. Следовательно, доказательств пломбирования нет, хотя органический материал мог разрушиться за 59 тысяч лет или выпасть ещё при жизни владельца зуба.

Пока это единственный известный моляр с такими следами. Однако он показывает, что древние люди могли определить источник боли, подобрать инструмент и выдержать тяжёлую процедуру. Борьба с зубной болью началась задолго до появления привычной нам стоматологии. Со времён неандертальцев рацион человека изменился до неузнаваемости, но споры о вреде еды не прекращаются. Ранее Life.ru разбирался, действительно ли чипсы вызывают рак и способны ли привычные продукты испортить желудок.