НИИ имени Склифосовского: как благодаря запретной любви 103 года назад появилась главная больница Москвы Оглавление Как любовь графа Шереметева подарила Москве больницу? Почему «Склиф» назван в честь хирурга, который никогда там не работал? Кто такой Николай Склифосовский Гвоздь в мозге, неделя без сердца и 60% ожогов: невероятные спасения в «Склифе» 23 июля НИИ скорой помощи имени Склифосовского исполняется 103 года. Life.ru рассказывает, как последняя просьба крепостной актрисы подарила Москве «дворец милосердия» и какие невероятные операции превратили «Склиф» в главную больницу для самых тяжёлых пациентов. 23 июля, 05:00 23 июля — день основания НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского: история главной больницы Москвы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Петров, © YouTube / Prophetic Oleg, с использованием Nano Banana AI

23 июля НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского отмечает день рождения. В 2026 году одному из главных медицинских учреждений России исполняется 103 года! Сюда круглосуточно доставляют пациентов с тяжелейшими травмами, ожогами, отравлениями, острыми заболеваниями сердца и другими состояниями, когда счёт может уже идти на минуты. Life.ru рассказывает, как последняя просьба крепостной актрисы подарила Москве «дворец милосердия», почему знаменитый хирург Склифосовский никогда не работал в названном в его честь институте и какие почти безнадёжные случаи превращали его врачей в настоящих героев.

Как любовь графа Шереметева подарила Москве больницу?

Как любовь графа Шереметева и Прасковьи Жемчуговой подарила Москве больницу, где до сих пор спасают жизни миллионов людей? Фото © Wikipedia / Николай Аргунов, © Wikipedia / Николай Аргунов

История будущего «Склифа» началась в конце XVIII века и оказалась тесно связана с судьбой графа Николая Шереметева и актрисы его крепостного театра Прасковьи Ковалёвой, выступавшей под сценическим именем Жемчугова. Граф влюбился в актрису, дал ей вольную, а затем тайно женился на ней, несмотря на огромную разницу в их положении. Кто, как не Жемчугова, знал, как тяжело живётся людям, лишённым денег и влиятельных родственников. Считается, что именно она просила мужа создать место, где бедные могли бы получить лечение и кров независимо от своего происхождения. Для строительства супруги выбрали участок у Сухаревской площади, которая в те годы находилась на окраине Москвы.

Странноприимный дом задумали ещё в 1792 году. Первоначальный проект подготовил крепостной архитектор Елизвой Назаров, ученик Василия Баженова. В здании должны были разместиться бесплатная больница и богадельня для пожилых, увечных и оставшихся без средств людей. Но Прасковья не увидела завершения строительства. В 1803 году, вскоре после рождения сына, она умерла. После смерти жены Шереметев решил превратить благотворительное заведение в величественный памятник любимой. Он приостановил работы и пригласил знаменитого петербургского архитектора Джакомо Кваренги, который полностью переработал проект, добавив знаменитую полукруглую колоннаду

Сам граф также не дожил до открытия. Странноприимный дом начал работу в 1810 году — через год после смерти Николая Шереметева. Здесь содержали около ста нуждающихся и бесплатно лечили десятки пациентов. Первоначально помощь получали малоимущие горожане, отставные военные, пожилые люди и те, кому больше некуда было обратиться.

Почему «Склиф» назван в честь хирурга, который никогда там не работал?

Хирург Николай Склифосовский, чьё имя носит знаменитый московский институт с 1923 года. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

После революции 1917 года имущество Шереметевых перешло государству, однако медицинское назначение комплекса сохранили. В 1919 году на территории бывшей больницы разместили Московскую станцию скорой медицинской помощи и городскую больницу неотложной помощи. Именно тогда начала складываться система, когда пациента сразу передавали специалистам, подготовленным к экстренному вмешательству. 23 июля 1923 года на базе бывшей Шереметевской больницы организовали Институт неотложной помощи. Эта дата считается официальным днём рождения современного «Склифа». Новое учреждение должно было не только принимать тяжёлых больных, но и разрабатывать научные методы экстренного лечения, готовить врачей и совершенствовать работу московской скорой помощи.

Институт получил имя выдающегося русского хирурга Николая Васильевича Склифосовского. При этом сам врач никогда здесь не работал, поскольку умер в 1904 году, почти за два десятилетия до создания учреждения. Его имя выбрали как символ отечественной хирургии и передовой медицины. Но кем был человек, чьё имя до сих пор носит «Склиф»?

Кто такой Николай Склифосовский

Николай Склифосовский: биография врача, изменившего российскую хирургию. Фото © YouTube / Prophetic Oleg

Николай Склифосовский был одним из самых известных хирургов Российской империи. Он работал во время нескольких военных кампаний, оперировал раненых в полевых условиях и настаивал на внедрении антисептики, которая сегодня кажется обязательной, но в XIX веке ещё вызывала споры среди врачей. Также участвовал в разработке новых хирургических методов, занимался операциями на органах брюшной полости, костях и суставах — например, одним из первых успешно провёл операции по удалению зоба, операции на желудке, мочевом пузыре. В травматологии он изобрёл знаменитый метод соединения раздробленных костей, который вошёл в мировую медицину под названием «русский замок», или «замок Склифосовского» (когда кости соединялись особым прочным пазом), также уделял большое внимание подготовке молодых специалистов.

Склифосовский требовал тщательно обрабатывать руки, инструменты, операционное поле и медицинские помещения. Благодаря его авторитету в российской медицине распространялись принципы обеззараживания и строгой организации хирургической помощи. Есть история, что практически весь состав Императорской медицинской академии открыто ненавидел Склифосовского. Его называли шарлатаном, сумасшедшим, утверждали, что он отравляет раненых карболовой кислотой. Но доктор выиграл этот спор абсолютно хладнокровно. Он просто пришёл на следующую конференцию и положил на стол таблицу: из 1000 раненых, прооперированных по его правилам, умерло 140. Из 1000 раненых, прооперированных по правилам без антисептика, умерло 820. После этого у недоброжелателей больше не осталось вообще никаких аргументов. Так все стали мыть руки и инструменты, а институт, специализировавшийся на спасении пациентов в критическом состоянии, получил именно имя Склифосовского.

Гвоздь в мозге, неделя без сердца и 60% ожогов: невероятные спасения в «Склифе»

Гвоздь в мозге и неделя без работающего сердца: невероятные спасения в «Склифе». Фото © ТАСС / Сергей Петров

А теперь немного невероятных, но реальных историй! В апреле 2024 года в «Склиф» доставили мужчину с гвоздём, вошедшим в череп. Инородное тело проникло в участок мозга, отвечающий за речь и движения, и остановилось всего в нескольких миллиметрах от крупного венозного синуса. Одно неверное движение могло спровоцировать массивное кровотечение. Нейрохирурги выпилили небольшой фрагмент кости, извлекли гвоздь вместе с ним, а затем вернули этот участок черепа на место и закрепили титановыми пластинами. Уже через десять дней пациент смог самостоятельно покинуть больницу.

Ещё более невероятная история произошла с пациентом по имени Виталий в 2021 году. Во время сложной операции его сердце перестало справляться со своей работой, поэтому мужчину подключили к аппарату, который временно заменил жизненно важный орган. Почти неделю пациент фактически прожил без работающего собственного сердца, пока врачи боролись за его жизнь и готовили дальнейшее лечение. Этот случай впоследствии вошёл в документальный фильм «Институт Склифосовского. Век милосердия».

В 2025 году специалисты «Склифа» спасли девушку, на которой во время приготовления ужина вспыхнула одежда. Огонь поразил 60% поверхности её тела, причём половина ожогов оказалась глубокой. За жизнь пациентки одновременно боролись реаниматологи, комбустиологи, токсикологи, трансфузиологи и другие специалисты. Девушка перенесла десять операций, а для восстановления кожи медики использовали коллагеновые повязки и дермальный матрикс, созданные непосредственно в институте. В итоге она не только выжила, но и смогла вернуться к полноценной жизни.

Неудивительно, что место, где ежедневно разворачиваются истории на грани жизни и смерти, неоднократно становилось источником сюжетов для кино. Самым известным проектом оказался сериал «Склифосовский» с Максимом Авериным, который выходит с 2012 года и рассказывает о работе хирургов знаменитого института. В 2025 году появился ещё один сериал под названием «Склиф» с Кристиной Асмус в роли травматолога Евгении Покровской. Кстати, недавно врачи института впервые в России провели уникальную гибридную операцию на сосудах головного мозга и одновременно спасли пациентке жизнь и зрение. Как медикам удалось обезвредить опасную аневризму, которую невозможно было вылечить обычным способом, — читайте в материале Life.ru.

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Авторы Софья Кузнецова