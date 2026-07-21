Из спортзала — на кладбище: 9 фитнес-адептов, погубивших себя в попытках стать идеальными Оглавление Вадим Иванов: инфаркт в 28 лет и смерть в 37 Спортсмены, которые отправились из зала на кладбище Девушки, которые погубили себя в гонке за идеальную худобу Не перекачались и не голодали: люди, погубившие себя обжорством Фитнес-блогер Вадим Иванов умер 20 июля в возрасте 37 лет. Он признавался, что сидел на стероидах, чтобы улучшить результат. И культурист был не единственным «читером». Life.ru вспоминает адептов фитнеса и ЗОЖ, которые угробили себя в погоне за идеальностью. 21 июля, 15:30 Как бодибилдеры, модели и фитнес-блогеры расплачивались за эксперименты с телом?Обложка © ТАСС / Zuma / Brian Cahn, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadim_do4a_ivanon, © YouTube / Ольга Холмова. Видящая

Спорт и правильное питание принято считать залогом здоровой жизни, но между заботой о себе и болезненной одержимостью проходит очень тонкая граница. В погоне за рельефными мышцами, стройностью и миллионами просмотров люди голодают, обезвоживают себя, принимают опасные препараты или, наоборот, поглощают тысячи лишних калорий, чтобы на своём примере научить «правильно худеть». Life.ru собрал истории девяти человек, которые сделали собственное тело главным проектом жизни, но заплатили за это слишком высокую цену.

Вадим Иванов: инфаркт в 28 лет и смерть в 37

Основатель Do4a и бодибилдер Вадим Иванов умер в возрасте 37 лет 20 июля 2026 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadim_do4a_ivanon

20 июля 2026 года стало известно о смерти основателя бодибилдинг-проекта Do4a Вадима Иванова. Ему было всего 37 лет. Близкие сообщили в его телеграм-канале, что последний год оказался для блогера особенно тяжёлым: он боролся за здоровье, пытался восстановить силы, но справиться с недугом так и не смог. Точную причину смерти семья не раскрыла.

Но всем известно, что Иванов не скрывал тёмную сторону своего увлечения бодибилдингом. Он открыто рассказывал, что активно принимал стероиды, а в 28 лет перенёс инфаркт. После этого блогер пересмотрел отношение к препаратам и подробно говорил о проблемах с сердцем, к которым привели стероиды. Но утверждать, что именно они стали непосредственной причиной его смерти, нельзя. Однако история Вадима стала ещё одним напоминанием о том, что последствия опасных экспериментов с телом способны настигнуть человека задолго до старости.

Спортсмены, которые отправились из зала на кладбище

Спорт безусловно полезен для здоровья, а красивую фигуру желают чуть ли не все. Но есть случаи (и немало), когда погоня за идеальным телом и трофеями на соревнованиях отправляла людей на тот свет. Мы собрали самые яркие истории бодибилдеров, которые злоупотребляли фармакологией и проиграли в битве за совершенство.

Андреас Мюнцер: почти полное отсутствие жира и около 20 препаратов в крови

«Человек без кожи»: как экстремальная сушка погубила Андреаса Мюнцера. Фото © YouTube / Nick's Strength and Power

Австрийского бодибилдера Андреаса Мюнцера называли «человеком без кожи», потому что благодаря невероятно низкому проценту жира каждая мышца на его теле выглядела так, будто находилась прямо под тонкой плёнкой. Ради этой формы спортсмен месяцами жёстко ограничивал питание, а перед соревнованиями избавлялся от воды при помощи диуретиков. А также использовал анаболические стероиды, стимуляторы и другие препараты.

В марте 1996 года после очередного турнира 31-летний Мюнцер попал в больницу с сильной болью в животе и внутренним кровотечением. Врачи провели операцию, но его печень и почки уже отказывали. Бодибилдер умер от полиорганной недостаточности. Вскрытие выявило почти полное отсутствие подкожного жира, тяжёлое поражение печени, нарушение электролитного баланса и гипертрофию сердца: оно весило 636 граммов при норме примерно 300–350. В организме обнаружили следы примерно 20 различных веществ. История Мюнцера стала одним из самых известных примеров того, как «идеальная» соревновательная форма может оказаться несовместимой со здоровьем.

Мариола Сабанович-Суарес: ветеринарный стероид ради турнира

Фитнес-модель Мариола Сабанович-Суарес умерла после принятия ветеринарных стероидов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arethalab

Голландская фитнес-модель Мариола Сабанович-Суарес умерла в августе 2019 года спустя три дня после профессионального турнира Tampa Pro. Спортсменка заняла 16-е место, после чего осталась во Флориде вместе с семьёй. Ночью ей стало трудно дышать, а дочь модели нашла её мёртвой утром в гостиничном номере. Мариоле было 43 года.

Муж фитнес-модели рассказал полиции, что прежде у неё не было серьёзных проблем со здоровьем, но во время подготовки она принимала кленбутерол и стероиды. Токсикология обнаружила в её организме тестостерон и болденон — анаболический препарат, который применяется в ветеринарии, в том числе для набора мышечной массы у лошадей. Судмедэксперты назвали причиной смерти миокардит и указали, что воспаление сердца могло быть связано с употреблением анаболиков.

Даллас Маккарвер: огромное тело, у которого не выдержало сердце

Огромные мышцы и разрушенные органы: история звезды бодибилдинга Далласа Маккарвера. Фото © ТАСС / Zuma / Brian Cahn

Американца Далласа Маккарвера называли будущей звездой бодибилдинга. Профессиональную карту он получил уже в 21 год, а к 26 годам весил около 135 килограммов при росте примерно 185 сантиметров. За огромными мышцами скрывались очень тревожные симптомы. На соревнованиях Маккарвер страдал от головокружения и судорог, связанных с обезвоживанием, а в марте 2017 года потерял сознание прямо на сцене Arnold Classic Australia. Позднее он сам признавался, что несколько недель находился в истощённом и обезвоженном состоянии.

Через несколько месяцев, 22 августа 2017 года, спортсмена нашли мёртвым в его доме. Рядом лежали таблетки, а в холодильнике полиция обнаружила стероиды, гормоны роста, пептиды и блокаторы эстрогена. Вскрытие показало, что сердце Маккарвера было увеличено почти втрое, а почки и печень также имели аномальные размеры. Судмедэксперт отметил, что хроническое употребление стероидных и нестероидных гормонов способствовало преждевременной смерти бодибилдера. Самый сильный орган Далласа оказался одновременно самым уязвимым: тело продолжало расти, а сердце больше не справлялось с нагрузкой.

Девушки, которые погубили себя в гонке за идеальную худобу

Тренды, мода и стандарты красоты беспощадны к женщинам. Они диктуют правила, которые иногда доводят до крайних состояний. Модели умирают на подиуме, девушки десятилетиями борются с растройствами пищевого поведения, а некоторые принимают голодание за норму и «просветление». Мы собрали истории трёх женщин, которые заплатили слишком высокую цену за желанную стройность.

Луисель Рамос: несколько дней без еды ради подиума

Несколько дней без еды: трагическая история модели Луисель Рамос, которая умерла на подиуме в 22 года. Фото © Wikipedia

С гигантами-бодибилдерами мы познакомились, а сейчас перейдём к тем, кто, наоборот, истощал себя. Уругвайская модель Луисель Рамос умерла 2 августа 2006 года практически на глазах у зрителей. Девушка успела пройти по подиуму на Неделе моды в Монтевидео, вернулась за кулисы и по дороге в гримёрную внезапно потеряла сознание. Реанимировать её не смогли. Луисель было всего 22 года, причиной смерти назвали сердечную недостаточность, которую связывали с анорексией и длительным ограничением питания.

Перед показом модель несколько дней почти ничего не ела, пытаясь сохранить необходимые для работы параметры. По словам её отца, рацион девушки в тот период мог состоять из листьев салата и газировки без сахара. При всём этом в модельной индустрии нулевых стандарты были слишком жёсткие, и изнуряющие диеты считались частью профессии, поэтому нет ничего удивительного в голодании Луисель. Но организм девушки всё же не выдержал. Её смерть в 2006 году стала одним из случаев, после которых модные столицы начали обсуждать запрет на участие в показах моделей с критически низким индексом массы тела.

Кайли Джей: фитнес-гуру, которая тайно боролась с РПП

За образом эксперта по ЗОЖ скрывалась тяжёлая болезнь: трагедия фитнес-гуру Кайли Джей. Фото © Getty Images / Alexandra Wyman

Австралийка Кайли Джей вела программы о пилатесе, сотрудничала с Channel 10, Discovery Channel и E! Entertainment, называла себя специалистом по здоровому образу жизни и учила других заботиться о теле и выпустила десять книг. Для поклонников Кайли была воплощением дисциплины и wellness-культуры. Но за этим образом годами скрывалась тяжёлая болезнь.

После смерти ведущей весной 2021 года её семья рассказала, что Кайли много лет страдала расстройством пищевого поведения. В последние пять лет её вес стремительно снижался, хотя сама женщина находила логичные объяснения ухудшению здоровья и долго не признавала проблему. Лишь примерно за год до смерти она рассказала близким о расстройстве и согласилась получить помощь. 48-летняя Джей потеряла сознание в апартаментах в Голд-Косте. Её тело обнаружили только спустя несколько дней, поэтому точно неизвестно, скончалась женщина в конце марта или уже в начале апреля. Точная медицинская причина смерти публично тоже не раскрывалась. Но история Кайли показала, насколько убедительно тяжёлое расстройство может прятаться за публичным образом эксперта по здоровью.

Каролина Кшижак: весила 22 килограмма и верила в «чистоту» фруктов

«Чистое питание» довело Каролину Кшижак до критического истощения. Фото © YouTube / Ольга Холмова. Видящая

В прошлом году Интернет потрясла новость о смерти от истощения 27-летней польки Каролины Кшижак на Бали. Девушка начала отказываться от продуктов ещё в юности. Сначала она увлеклась веганством, затем перешла на сыроедение, а в итоге оставила в рационе только необработанные фрукты. В социальных сетях Каролина связывала такой образ жизни с чистотой, духовностью и здоровьем. Однако за идеологией «натурального» питания скрывалось тяжёлое расстройство пищевого поведения, от которого Каролина страдала не первый год.

На Бали девушка приехала в поисках единомышленников и обилия тропических фруктов. К тому моменту она весила около 22–23 килограммов, с трудом ходила, у неё выпадали волосы, желтели ногти и разрушались зубы. Сотрудники отеля предлагали вызвать врача, но Каролина отказывалась от медицинской помощи и просила приносить ей в номер только фрукты. Позже её нашли мёртвой. Всё произошло в октябре 2025 года. Полиция сообщила об истощении, несовместимом с жизнью. Эта история не доказывает, что любое веганство или сыроедение смертельно, потому что трагедию вызвали крайнее ограничение рациона, тяжёлое недоедание и отказ от помощи.

Не перекачались и не голодали: люди, погубившие себя обжорством

Наверняка у вас в голове сейчас крутится мысль: «Если нормально есть и ничего не колоть, то и проблем не будет». Но мы собрали истории ещё двух человек, которые не перекачивались, не кололи опасную фармакологию и не истощали себя диетами. Но конец всё равно оказался трагичным, ведь не обязательно голодать и сидеть на препаратах, чтобы умереть. Достаточно ежедневно превышать калорийность рациона. Но не на 300–500 калорий, а есть около 10 000 в день.

Маришка Майонезик: тысячи калорий ради просмотров

Мукбанг свёл в могилу: трагическая история Маришки Майонезика. Фото © YouTube / Новости На Русском

Марина Кузьменко, известная в Сети как Маришка Майонезик, не отказывалась от еды и ничего не колола. Наоборот, блогерша превращала переедание в шоу. Она снимала мукбанги — ролики, в которых большими порциями ела жареные и жирные блюда, щедро добавляя майонез. Фразы «Майонез-майонезик» и «Кура-курочка» стали узнаваемыми, а за её видео следили около 200 тысяч человек.

В июне 2025 года 28-летняя Марина умерла в больнице. По сообщениям СМИ, у неё развился острый панкреатит и отказала поджелудочная железа. Смерть молодой блогерши заставила вновь заговорить о жанре, в котором переедание, способное навредить организму, превращается в развлечение и источник дохода. Любая крайность и радикализм приведут к не лучшим последствиям.

Дмитрий Нуянзин: набирал вес на фастфуде, чтобы затем худеть на глазах у подписчиков

До 10 тысяч калорий в сутки: опасный эксперимент фитнес-тренера Дмитрия Нуянзина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryfit

Последний наш герой кардинально отличается от всех предыдущих. Дмитрий Нуянзин — фитнес-тренер из Оренбурга, вёл здоровый образ жизни, не колол в себя убийственную химию и вдохновлял людей на занятия спортом. Но однажды он придумал эксперимент, который должен был доказать эффективность его программы похудения. Дмитрий планировал специально набрать около 25 килограммов лишнего веса, а затем сбросить его вместе с участниками платного марафона. Для этого тренер резко изменил рацион и начал ежедневно поглощать огромное количество калорий: в меню появлялись бургеры, пицца, выпечка, пельмени с майонезом и другие тяжёлые блюда. По сообщениям СМИ, суточная калорийность могла доходить до 10 тысяч, а вес Дмитрия вскоре превысил 100 килограммов.

В ноябре 2025 года 30-летний Нуянзин почувствовал себя плохо, отменил тренировки и собирался обратиться к врачу, но не успел. Ночью он умер во сне, предварительной причиной называли остановку сердца. Трагедию связывали также с резким набором веса и перегрузкой организма. Вот так и получается, что даже благая цель может убить.

Этих людей погубили не спорт, фрукты, белок или стремление хорошо выглядеть сами по себе. Во всех историях обычная забота о теле в какой-то момент уступила место крайности. Парадокс в том, что внешне многие из героев олицетворяли здоровье и силу. Они учили других правильно питаться, мотивировали подписчиков тренироваться и демонстрировали тела, которые казались результатом железной дисциплины и правильного питания.

Но организм невозможно бесконечно использовать как реквизит, рекламную площадку или соревновательный проект. Иногда первая по-настоящему заметная цена такой популярности оказывается последней. Кажется, что даже несколько дней у моря должны вернуть силы, но после короткого отпуска многие возвращаются домой ещё более уставшими. Почему долгожданная поездка превращается в марафон на выживание и как отдохнуть так, чтобы потом не понадобился ещё один отпуск, — разбирался Life.ru.

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Авторы Анна Московко