Спасли зрение и жизнь: В Склифе впервые в России провели уникальную операцию при аневризме

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Уникальное вмешательство стало возможным благодаря современному оснащению клиники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В институт обратилась 43-летняя пациентка с жалобой на потерю зрения одного глаза. Обследование выявило крупную аневризму внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв.

Операция проходила в гибридной операционной с участием нейрохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов. Специалистам удалось полностью выключить аневризму из кровотока, предотвратив возможное кровоизлияние и сохранив пациентке зрение.

Уже через сутки женщину перевели из реанимации, а спустя десять дней выписали домой. В медучреждении отметили, что ещё недавно подобные вмешательства считались крайне опасными, а иногда и вовсе невозможными. Новые технологии и квалификация врачей позволяют проводить такие операции на высоком уровне.

Ранее воронежские хирурги провели уникальную операцию 22-летней пациентке, три года не обращавшейся к врачам, у которой матка достигла размеров младенца из-за огромного новообразования. Медикам удалось полностью удалить опухоль, сохранив при этом репродуктивную функцию девушки.