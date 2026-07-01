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1 июля, 14:47

Воронежские врачи удалили пациентке опухоль размером с младенца, сохранив матку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Воронежские хирурги провели уникальную операцию, сохранив репродуктивную функцию пациентке с огромным новообразованием. Опухоль, по размерам сопоставимую с младенцем, удалили, не затронув саму матку. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

22-летняя девушка в течение трёх лет наблюдала за ростом живота, но к врачам не обращалась. За это время матка достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности. Лишь тогда пациентка решилась на визит в клинику.

Перед бригадой под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева стояла непростая задача. Требовалось полностью иссечь опухолевый узел, оставив при этом детородный орган нетронутым. Хирурги справились с этой задачей.

Уже на пятый день после вмешательства девушку выписали из стационара. В Минздраве подчеркнули, что этот случай не только демонстрирует профессионализм медиков, но и служит напоминанием всем женщинам о необходимости регулярного наблюдения у гинеколога для раннего выявления возможных заболеваний.

Оливия Этвуд дала важный совет женщинам после удаления опухоли
Оливия Этвуд дала важный совет женщинам после удаления опухоли

Ранее в Челябинске хирурги удалили 35-летней пациентке новообразование весом около восьми килограммов. По данным регионального минздрава, опухоль выявили случайно — женщина не жаловалась на боли, но после родов живот не уменьшался. Крупное образование в брюшной полости подтвердили УЗИ и компьютерная томография.

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Юрий Лысенко
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