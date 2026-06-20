Оливия Этвуд дала важный совет женщинам после удаления опухоли

Британская телезвезда Оливия Этвуд призвала женщин регулярно обследоваться у врачей после того, как ей удалили опухоль из груди. В 2020 году участница реалити-шоу Love Island обнаружила у себя большое уплотнение в молочной железе и сразу отправилась к маммологу.

«Врач решил, что лучшее, что можно было сделать в моей ситуации — это удалить опухоль и отправить на биопсию. К счастью, она была доброкачественной», — поделилась Этвуд с «Би-би-си».

Сейчас звезда напоминает женщинам, что не стоит стесняться визитов к специалисту. Своевременный осмотр может спасти жизнь, подчеркнула она.

Ранее стало известно, что гонконгская актриса, певица и телеведущая Натали Нг ушла из жизни в возрасте 51 года. В 2022 году у неё диагностировали рак молочной железы, болезнь удалось взять под контроль, однако в 2024-м произошёл рецидив. Она скончалась утром 9 июня в больнице, дочери успели попрощаться с матерью.