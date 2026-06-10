«Мисс Гонконг» Натали Нг умерла после агрессивного рецидива рака груди
Натали в обычной жизни (слева) и за год до смерти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nat_ng_nat
Гонконгская актриса, певица и телеведущая Натали Нг умерла в возрасте 51 года. Об утрате сообщили близкие артистки. По словам родных, Натали скончалась утром 9 июня в больнице. Незадолго до этого её госпитализировали, а дочери успели попрощаться с матерью.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Натали мирно скончалась во сне утром в больнице», — говорится в сообщении близких, размещённом в соцсетях звезды.
Натали Нг родилась 17 октября 1974 года в Гонконге. Она училась в Канаде и США, окончила Университет Ратгерса в Нью-Джерси, а до начала публичной карьеры работала стажёром в сфере компьютерных продаж. Её жизнь изменилась в 1998 году после участия в конкурсе «Мисс Гонконг». После победы Нг подписала контракт с телекомпанией TVB и начала сниматься на телевидении.
В 2022 году у артистки диагностировали рак молочной железы. После лечения болезнь удалось взять под контроль, но в 2024-м произошёл рецидив: рак перешёл в четвёртую стадию и распространился на другие органы. Несмотря на тяжёлое состояние, Нг открыто рассказывала о борьбе с болезнью и старалась поддерживать других онкологических пациентов. У актрисы остались две дочери.
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