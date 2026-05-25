В России впервые спасли женщину с редким типом рака, убивающим за 3 месяца

В Тюмени онкологи первыми в России смогли найти лечение для редкого типа рака щитовидной железы. Об этом рассказало в мессенджере Max региональное правительство. Эта болезнь является одной из самых тяжёлых и обычно приводит к смерти через 3 — 5 месяцев после постановки диагноза.

67-летняя женщина обратилась к тюменским специалистам с новообразование размером около 10 сантиметров. Пациентке поставили диагноз – анапластический рак щитовидной железы. Прогнозы были неблагоприятные. Женщина страдала от болей головы и шеи, опухоль поражала новые ткани. Её отправили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

«Были проведены молекулярно-генетические исследования и иммуногистохимия», – рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Медицинского города Динара Вонтлая.

Медики провели индукционную химиотерапию, курс химиолучевой терапии, но всё было тщетно. Пациентка уже потеряла способность питаться через рот. Тогда было принято решение о назначении иммунотерапии. Эта терапия не входит в протоколы по лечению данного типа рака. На протяжении двух лет женщину лечили этим методом, и болезнь отступила. Сейчас женщина самостоятельно принимает пищу и может дышать.

