14-летняя школьница переболела гриппом и оказалась парализована ниже шеи

Школьница из Великобритании Лекси Браун осталась парализованной ниже шеи после перенесённого гриппа. Врачи предполагают, что вирус мог спровоцировать редкий спинальный инсульт, пишет Daily Mail.

Девочка заболела в декабре 2025 года. Сначала у неё были температура и головокружение, но через несколько дней состояние резко ухудшилось. По словам матери, Лекси позвонила ей и кричала от сильной боли. Когда женщина вернулась домой, подростка уже пытались спасти прибывшие медики.

Школьницу срочно доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Через пять дней семье сообщили, что у девочки произошёл инсульт спинного мозга. После пробуждения Лекси не могла ходить, говорить и дышать самостоятельно. Сейчас она всё ещё находится в больнице и по ночам использует аппарат ИВЛ.

До болезни девочка была здорова, увлекалась театром и мечтала стать певицей. Мать рассказала, что потеря голоса стала для дочери одним из самых тяжёлых испытаний. Несмотря на тяжёлое состояние, школьница постепенно восстанавливается. Она уже может дышать днём без аппарата, говорить через трахеостому, частично двигать руками и ногами и недавно впервые просидела без поддержки около 30 секунд.