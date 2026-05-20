Новосибирские врачи спасли мужчину, который год жил с разорванным сердцем

В Новосибирске врачи провели операцию на 65-летнему жителю ХМАО, который больше года жил с крайне опасной патологией сердца — оно буквально было разорвано. Пациент даже не подозревал об этом. На груди у пенсионера появилось странное пульсирующее образование, однако за помощью он долго не обращался, рассказали в пресс-службе НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России.

Проблему случайно заметили на приёме в поликлинике. После осмотра пациента срочно доставили в кардиоцентр Сургута и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами Центра Мешалкина. Выяснилось, что почти 14 лет назад мужчине уже проводили сложную операцию из-за аневризмы левого желудочка.

После вмешательства часть грудины полностью не срослась, но серьезных неудобств это не вызывало. Позже у пациента вновь образовалась аневризма, которая в какой-то момент разорвалась. Однако трагедии удалось избежать: кровь удержали спайки после предыдущей операции и крупный тромб.

Мужчина из ХМАО, который жил с разорванным желудочком. Скриншот © VK / НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

Со временем внутри грудной клетки сформировалась огромная полость объемом около полутора литров крови. Ее стенки покрылись кальцием и стали практически каменными. При этом мужчина продолжал вести привычный образ жизни и даже занимался кардиотренировками.

Позднее часть ложной аневризмы начала выходить наружу через дефект грудной стенки и держалась фактически только под кожей. Любое повреждение могло привести к смертельному кровотечению. Пациента перевели в Центр Мешалкина, где врачи провели пятичасовую операцию.

Хирурги закрыли разрыв стенки левого желудочка синтетической заплатой, а затем восстановили поврежденные ткани. После вмешательства мужчина перенёс осложнения, но смог восстановиться. Спустя месяц его выписали из клиники в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Крыму спасли мужчину, который случайно выстрелил себе в лицо гвоздём из строительного пистолета. «Боеприпас» попал в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга. Медики провели операцию.