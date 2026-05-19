В 2 мм от мозга: Россиянин прострелил себе лицо гвоздём из пистолета и чудом остался жив

В Крыму медики спасли 29-летнего строителя, который случайно выстрелил себе в лицо из гвоздезабивного пистолета. Инородное тело пробило гайморову пазуху и остановилось всего в двух миллиметрах от головного мозга. Он чудом остался жив, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Крымские врачи провели пациенту уникальную операцию. Они извлекли гвоздь из головы 29-летнего строителя, который случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета на рабочем месте. Гвоздь попал в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга.

Сначала пострадавшего доставили в симферопольскую больницу №6, но при попытке извлечь гвоздь началось сильное кровотечение, которое нельзя было остановить обычными методами. После телемедицинских консультаций пациента перевели в республиканскую клинику. Там врачи выполнили ангиографию, чтобы составить точную карту сосудов, а затем провели эмболизацию (закупорку) кровоточащей артерии.

Только после этого инородное тело было удалено, а кровь остановлена. Сейчас мужчина продолжает лечение в больнице имени Семашко. Его жизни ничто не угрожает, состояние оценивается как стабильное.

Ранее в Челябинске мужчина случайно выстрелил себе в голову из травматического оружия во время застолья с женщиной. Соседи услышали выстрел, на место прибыли скорая и полиция. По данным МВД, признаков криминала не выявлено, пострадавшего госпитализировали, полиция проводит проверку.