В Москве мальчик пострадал от выстрела из сигнального пистолета

Мальчик получил травму из-за неосторожных действий знакомого с сигнальным пистолетом. Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что вечером в полицию поступило сообщение о ранении несовершеннолетнего на Моршанской улице. Возраст пострадавшего не сообщается.

«Предварительно установлено, что пострадал мальчик в результате неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом», — приводит комментарий ведомства РИА «Новости».

Полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все детали происшествия.

Ранее подросток получил пулевое ранение в центре Сочи. Стрельба произошла днём 2 мая. Неизвестный выстрелил из оружия в оживлённом месте неподалёку от школы № 24. Пуля попала в ладонь 14-летнему мальчику. Также дробью или рикошетом задело грудную клетку ребёнка.