В Перми возбудили дело о хулиганстве после избиения мужчины подростками

Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело после сообщений о нападении подростков на мужчину в одном из парков Ленинского района. Пострадавший сделал молодым людям замечание, после чего они его избили и скрылись. Ему потребовалась медицинская помощь. Личности троих фигурантов установлены.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края мужчина напал на 13-летнего школьника. Соседи рассказали, что дети просто сидели в подъезде. На шум вышел жилец с ложкой для обуви. Мужчина погнался за ребятами, в результате один подросток получил травмы.