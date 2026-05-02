Преследовали и били охранников: «Благородные девицы» с задетой честью кошмарят туристок в Сочи

В Сочи две местные жительницы нападали на туристов, потому что те «общались с ними без уважения». Как рассказала Baza пострадавшая Екатерина, инцидент произошёл в заведении на Ялтинской улице.

Девушка отдыхала с друзьями и родственниками, когда туда зашли Виолетта и Елизавета. По словам Екатерины, она попросила их отойти, чтобы закрыть дверь, а в ответ получила оскорбления и угрозы. Когда потерпевшая решила уйти, одна из нападавших догнала её, повалила на землю и начала избивать, следом подключилась вторая.

Мужчинам из компании пострадавшей удалось оттащить разъярённых дам. Однако на этом противостояние не закончилось: сев за руль автомобиля, одна из хулиганок начала преследовать группу отдыхающих до санатория «Кристалл». Там «тигрицы» выскочили из машины и атаковали уже сотрудников охраны — как минимум один мужчина рухнул на асфальт и отключился.

Екатерина зафиксировала побои в травмпункте и написала заявление в полицию. Выяснилось, что у «боевых» подруг есть ещё минимум две жертвы — девушки, отдыхавшие в том же заведении ещё в прошлом году, причём одна из пострадавших на тот момент была несовершеннолетней.

Правоохранители установили личности нападавших. Им оказалось 25 лет и 31 год: одна родом из Армавира, вторая — из Отрадненского района Кубани. На допросе они заявили, что туристка сама спровоцировала их, якобы показав неприличный жест, чем и задела их честь.

В Набережных Челнах женщина, работающая кассиром в магазине косметики, метнула в клиентку рекламную подставку. Причиной конфликта стало завышение суммы — дочь пострадавшей была вынуждена переплатить 1000 рублей при оплате подарочным сертификатом номиналом 1500 рублей. Когда мать решила выяснить отношения, кассирша перешла на «ты» и напала с рекламной табличкой.