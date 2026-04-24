23 апреля, 21:58

Женщина с ножом напала на заведующего отделением в симферопольской больнице

Женщина напала на заведующего отделением больницы в Симферополе. О задержании сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Крыму.

По данным ведомства, пациентка обратилась за помощью, но стала вести себя агрессивно. После замечания со стороны врача она набросилась на него. В результате действий женщины медик получил травмы.

«В результате падения медицинский работник получил травмы лица и носа», — сообщили в Росгвардии. Сотрудники ведомства задержали женщину и передали её полиции.

В Сети появилось видео задержания преступника, напавшего на врачей в Махачкале
Ранее в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате пострадали дежурившие травматолог и хирург. Состояние одного из медиков остаётся тяжёлым. Второй врач находится в стабильном состоянии. Охранники задержали преступника. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Антон Голыбин
