Не замечала: Медики удалили женщине гигантскую опухоль размером с колесо автомобиля

В Челябинске врачи провели успешную операцию и удалили у 35-летней пациентки новообразование весом около восьми килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Новообразование у пациентки выявили случайно — женщина не испытывала болей и не жаловалась на дискомфорт. Поводом для обследования стало то, что после недавних родов живот не уменьшался в размерах, что и вызвало подозрения у медиков. Обследование с помощью УЗИ и компьютерной томографии выявило крупную опухоль в брюшной полости.

«В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины прооперировали пациентку с 40-сантиметровой опухолью брюшной полости. Пациентке провели комбинированную операцию — удаление опухоли и правой почки с резекцией диафрагмы», — говорится в сообщении.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Иван Гавришкин отметил, что на ранних стадиях многие опухоли не вызывают боли, из-за чего обнаруживаются поздно. По его словам, болевой синдром часто появляется уже при распространении процесса на соседние органы и ткани.

Гистологическое исследование показало липосаркому — злокачественную опухоль жировой ткани, которая была представлена единым узлом с чёткой капсулой. Медикам удалось удалить новообразование полностью.

Ранее сообщалось, что опухоли головного мозга требуют максимально точной и своевременной диагностики. На ранних этапах заболевание может длительное время маскироваться под обычную усталость, мигрень или переутомление. Среди возможных симптомов он назвал головные боли, тошноту, нарушения координации, а также ухудшение памяти и зрения.