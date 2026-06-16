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16 июня, 07:49

Не замечала: Медики удалили женщине гигантскую опухоль размером с колесо автомобиля

Медики Челябинска удалили 8-килограммовую опухоль у пациентки после родов

Обложка © VK / Министерство здравоохранения Челябинской области

Обложка © VK / Министерство здравоохранения Челябинской области

В Челябинске врачи провели успешную операцию и удалили у 35-летней пациентки новообразование весом около восьми килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Новообразование у пациентки выявили случайно — женщина не испытывала болей и не жаловалась на дискомфорт. Поводом для обследования стало то, что после недавних родов живот не уменьшался в размерах, что и вызвало подозрения у медиков. Обследование с помощью УЗИ и компьютерной томографии выявило крупную опухоль в брюшной полости.

«В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины прооперировали пациентку с 40-сантиметровой опухолью брюшной полости. Пациентке провели комбинированную операцию — удаление опухоли и правой почки с резекцией диафрагмы», — говорится в сообщении.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Иван Гавришкин отметил, что на ранних стадиях многие опухоли не вызывают боли, из-за чего обнаруживаются поздно. По его словам, болевой синдром часто появляется уже при распространении процесса на соседние органы и ткани.

Гистологическое исследование показало липосаркому — злокачественную опухоль жировой ткани, которая была представлена единым узлом с чёткой капсулой. Медикам удалось удалить новообразование полностью.

Российские учёные разработали инновационные методы лечения опухоли мозга
Российские учёные разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Ранее сообщалось, что опухоли головного мозга требуют максимально точной и своевременной диагностики. На ранних этапах заболевание может длительное время маскироваться под обычную усталость, мигрень или переутомление. Среди возможных симптомов он назвал головные боли, тошноту, нарушения координации, а также ухудшение памяти и зрения.

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Милена Скрипальщикова
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