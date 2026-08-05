Росздравнадзор отзывает две партии «Индапамида» из-за бактерий и плесени

Росздравнадзор выявил нарушение микробиологической чистоты в капсулах «Индапамида» дозировкой 2,5 мг. Речь идёт о продукции российского производителя ООО «Промед» в упаковках по 30 штук, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Проверка обнаружила в препарате превышение по содержанию бактерий, дрожжей и плесени. Сначала ведомство запретило реализацию и применение двух проблемных серий, а затем изготовитель принял решение полностью отозвать их с рынка. Оставшиеся упаковки подлежат изъятию и уничтожению.

Одна партия находилась у фармацевтической компании «Сконто» в Псковской области, вторая — у Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова.

Ранее аналогичные проблемы коснулись другого лекарства от давления — «Амлодипин Медисорб». Тогда в таблетках нашли посторонние примеси, однако две серии производитель согласился отозвать лишь спустя почти три месяца после проверки.

Специалисты предупреждают: самостоятельно прекращать приём препарата нельзя. Вопрос о замене необходимо решать только с лечащим врачом.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские учёные создали новый радиопротекторный препарат, позволяющий снизить негативное воздействие лучевой терапии на организм, сейчас разработка проходит экспертизу. Средство предназначено для защиты здоровых тканей при лечении онкозаболеваний без потери эффективности воздействия на опухоль, также подобные препараты важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при техногенных ситуациях.