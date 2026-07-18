Популярные препараты для похудения оказались способны помогать зависимым от алкоголя

Пациенты, принимающие популярные препараты для контроля веса и диабета из группы агонистов ГПП-1, стали всё чаще сообщать, что алкоголь перестал приносить им удовольствие, а тяга к спиртному уменьшилась. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала эндокринолог Ирина Ленькина.

Врач пояснила, что работа системы вознаграждения мозга, отвечающей за удовольствие от еды, алкоголя и других стимулов, связана с дофамином. Агонисты ГПП-1 влияют на дофаминовые пути и активность нейронов в центрах подкрепления, из-за чего мозг слабее реагирует на спиртное как на источник удовольствия. Навязчивое желание выпить притупляется.

По словам Ленькиной, эффект наблюдался именно у людей с диагностированным алкогольным расстройством, что позволяет рассматривать эти препараты как потенциальное средство терапии. В клинической практике некоторые пациенты отмечали снижение интереса к алкоголю, уменьшение импульсивной тяги к сладкому и перекусам.

Врач подчеркнула, что использовать такие лекарства самостоятельно для борьбы с тягой к спиртному без показаний преждевременно. Пока неясно, сохранится ли эффект после отмены, какими будут побочные действия и что произойдёт при долгосрочном приёме.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала в первый день отпуска избегать тяжёлой и непривычной еды, так как смена климата, воды и обстановки вызывает стресс у организма, нарушая метаболизм, пищеварение и баланс микрофлоры. Она рекомендует отдавать предпочтение привычной лёгкой жидкой пище (супы, смузи), есть только в спокойном состоянии, не совмещать приём пищи с работой или гаджетами, а новые блюда вводить постепенно, особенно для детей.