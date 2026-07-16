Россияне стали меньше пить: Названы регионы с самым высоким и низким потреблением алкоголя

Потребление алкоголя в России в пересчёте на чистый спирт за первые шесть месяцев 2026 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем на одного жителя пришлось 7,77 литра чистого спирта. Об этом сообщил «Коммерсант» на основе данных Минздрава, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Показатель оказался на 0,54 литра ниже, чем за тот же период 2025 года, когда он составлял 8,31 литра. Наибольшие показатели потребления зафиксировали в Ненецком автономном округе, который возглавил список самых «пьющих» регионов. В десятку регионов с самым высоким уровнем также вошли Еврейская автономная область, Костромская область и Чукотский автономный округ.

Минимальные объёмы потребления алкоголя зарегистрировали в республиках Северного Кавказа. Среди регионов с наиболее низкими показателями оказались Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия. Москва также вошла в число регионов с относительно низким потреблением алкоголя. В столице показатель снизился с 5,1 до 4,77 литра чистого спирта на человека.

Дополнительные данные Росалкогольтабакрегулирования показывают, что в январе–мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились розничные продажи ряда алкогольных категорий. В частности, снизились продажи пива, коньяка, тихих вин, а реализация слабоалкогольной продукции упала более чем на 50%.

Ранее сообщалось о снижении потребления алкоголя в России до минимальных значений за последние десятилетия. За последние 12 месяцев на одного человека пришлось 7,62 литра спиртного, что на 0,44 литра меньше показателя предыдущего периода.