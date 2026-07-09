Потребление алкоголя в России снизилось до минимума почти за 30 лет

В Росии продолжает снижаться потребление алкоголя. РИА «Новости» подсчитало, что уровень достиг исторического минимума, не наблюдаемого с конца 1990-х. За последние 12 месяцев на одного человека пришлось 7,62 литра спиртного — это на 0,44 литра меньше, чем в предыдущем периоде.

Последний раз настолько низкие показатели фиксировались в 1997–1998 годах, когда значение держалось в районе 7,6 литра. Правда, статистика тех лет охватывала лишь официальные продажи, в то время как, по оценкам исследователей, теневой сегмент тогда занимал до двух третей рынка.

Самые трезвые регионы традиционно расположены на Северном Кавказе. В Чечне показатель составил всего 0,02 литра на человека, в Ингушетии — 0,62, в Дагестане — 0,9. В Москве средний житель выпил 4,6 литра, в Санкт-Петербурге — почти 6 литров. А лидерами по потреблению оказались Свердловская (9,98 л) и Новосибирская области (7,7 л), а также Татарстан (9,47 л).

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова заявила, что безопасной дозы алкоголя не существует, и даже минимальное количество наносит вред сердечно-сосудистой системе, повышая риск аритмии и онкологии, а также поражает печень и нервную систему. Каждая дополнительная порция спиртного увеличивает риск фибрилляции предсердий примерно на 8%.