Ешь или беги: Диетолог объяснила, почему в первый день отпуска можно есть только жидкую пищу

В первый день отпуска стоит отказаться от тяжёлой и непривычной еды. Переезд и смена климата вызывают у организма стресс, рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Любой переезд, даже путешествие на море — это смена парадигмы для организма как целостной системы. Меняется всё: температура, атмосферное давление, состав воды и еды, новые микробы, запахи, ощущения и даже общение с новыми людьми — всё это стресс. И когда мы попадаем в непривычную обстановку, организм перестраивает метаболизм: повышается давление, сгущается кровь, растёт уровень сахара, меняется даже микробиом кишечника, причём в течение суток он может измениться несколько раз. И именно в такой ситуации нужно есть только жидкую пищу.

«В состоянии стресса у нас доминирует симпатическая нервная система — это древний механизм «бей или беги», доставшийся от предков. Но ни одно животное в возбуждении не способно одновременно убегать от хищника и переваривать пищу», — объяснила эксперт.

В этот период снижается выработка пищеварительных ферментов, возникает дискомфорт, метеоризм, а баланс микрофлоры смещается в сторону условно-патогенных бактерий. Отсюда и главное правило: в первые дни не стоит нагружать желудочно-кишечный тракт. Если в непривычную воду добавить местный лёд из холодильника — для особо чувствительных это уже новый набор бактерий, на который микробиом реагирует паникой. Местные жители едят то же самое и чувствуют себя прекрасно, потому что их микрофлора адаптирована. А нам нужно время.

Чтобы помочь организму адаптироваться без последствий, придерживайтесь простых правил. Во-первых, ешьте только когда успокоились. Не перекусывайте на бегу и не совмещайте еду с обсуждением проблем или работой. Отключите гаджеты за столом — это тоже снижает стресс.

Во-вторых, выбирайте привычную и лёгкую жидкую пищу. В первый день лучше вообще не пробовать новое. Отдайте предпочтение тому, к чему вы привыкли дома: супы, смузи. Фрукты и овощи — практически везде одинаковые, они тоже подходят. В-третьих, вводите новое постепенно. Не пытайтесь продегустировать всё меню сразу. Начинайте с новых соусов, специй или блюд в очень небольшом количестве и наблюдайте за реакцией. Особенно это важно для детей.

В-четвёртых, питайтесь дробно. Ешьте часто, но маленькими порциями. Жидкая и измельчённая пища переваривается легче — супы, пюре, каши. Именно поэтому в первые дни рекомендуют именно жидкое. В-пятых, соблюдайте питьевой режим. Из-за стресса кровь сгущается, плюс жара, купание и потоотделение — жидкость нужно восполнять. Но алкоголь исключается: он обладает мочегонным эффектом, нагружает печень и поджелудочную, а также провоцирует неконтролируемое питание и разрушительно действует на мозг в период адаптации.

Сахар и соль задерживают жидкость в организме и создают благоприятную среду для размножения патогенных бактерий, а риски подхватить кишечную инфекцию в первые дни особенно высоки, предупреждает специалист.

В первый день избегайте жареного, особенно тяжёлого мяса — говядины, баранины, шашлыков. Они перевариваются долго и сложно. Выбирайте диетические, измельчённые блюда. Дождитесь, когда организм адаптируется (обычно это занимает 2–3 дня), и только потом переходите к местным деликатесам, острому и жареному. Тогда отдых принесёт только радость, а не дискомфорт. Елена Соломатина Врач-диетолог

Ранее Елена Соломатина рассказала Life.ru, какие продукты опасно брать на пляж. В жару быстро портятся заправленные салаты, рыба, морепродукты, варёная колбаса, сосиски, йогурты, творожки, мягкие сыры, кремовые десерты и нарезанные плоды. Для перекуса лучше выбрать орехи, сухофрукты, галеты, сушки, целые яблоки или огурцы. Алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газированные напитки врач брать на пляж не рекомендовала.