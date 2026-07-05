В России разработали препарат для защиты организма при лучевой терапии

Снизить негативное воздействие лучевой терапии на организм позволит новый радиопротекторный препарат, созданный российскими учёными. Сейчас разработка проходит этап экспертизы. Об этом РИА «Новости» сообщил главный онколог, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

«Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм», — сказал он.

Разработка ориентирована на защиту здоровых тканей при лечении онкологических заболеваний, не снижая при этом эффективности воздействия на опухоль. Дополнительно подчёркивается значимость подобных средств для радиационной безопасности, включая ситуации техногенного характера.

На текущем этапе препарат проходит необходимую экспертизу, а говорить о его массовом применении преждевременно. При этом полученные результаты позволяют осторожно оценивать перспективы направления как многообещающие.

Ранее в Японии сообщили о разработке препарата, который в перспективе может позволить человеку заново вырастить зубы. Первые клинические испытания на добровольцах уже завершились успешно, а вывод лекарства на рынок планируется к 2030 году.