Стоматологии напряглись: Японцы тестируют лекарство, способное отращивать зубы заново

Японские учёные начали клинические испытания препарата, который в перспективе может позволить человеку выращивать новые зубы. Как сообщила компания Toregem BioPharma, первая фаза проверки на добровольцах уже прошла успешно, а вывести лекарство на рынок разработчики рассчитывают к 2030 году.

Терапию создали специалисты Медицинского исследовательского института Китано в Осаке, связанного с Киотским университетом. В основе разработки — блокировка белка, который подавляет развитие «спящих» зубных зачатков в челюсти.

Препарат TRG-035 представляет собой нейтрализующее антитело. В экспериментах на мышах и хорьках после его применения прорезались новые зубы третьего поколения.

Первая фаза испытаний стартовала в сентябре 2024 года в больнице Киотского университета. В ней участвовали 30 здоровых мужчин от 30 до 65 лет, у которых не было как минимум одного коренного зуба. Серьёзных побочных эффектов, по предварительным данным, не выявили.

Следующий этап планируют провести с участием детей от двух до семи лет с врождённой анодонтией. При этом специалисты подчёркивают: эффективность препарата у людей пока не доказана, а полные результаты ещё не опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Ранее Life.ru сообщал, что зумеры рискуют остаться без зубов из-за тренда на полоски для отбеливания. Использование подобных дешёвых средств всё чаще заканчивается в кабинете стоматолога с ожогами и острой болью.