«Доверие подменяют давлением»: Названы фразы, после которых нужно бежать из стоматологии

В стоматологии разница между оправданно высокой ценой и чистым обманом определяется не стоимостью услуг, а открытостью клиники и её готовностью отказать пациенту, уверена генеральный директор сети клиник Оксана Житкова. Первым признаком недобросовестности она назвала агрессивное общение, когда администратор давит на срочность, настаивает на визите «прямо сейчас» и требует назвать бюджет вместо того, чтобы выслушать жалобы.

Также должно насторожить отсутствие в зоне ожидания навигации, прайс-листов и сведений о лицензиях и врачах. самыми рискованными направлениями с точки зрения завышения цен остаются имплантация, сложная ортопедия и эстетическая реабилитация – пациенту без специальных знаний трудно оценить объективную стоимость компонентов и материалов.

Механика накрутки строится на эмоциях через фразы вроде «эксклюзивная методика» без сертификатов, угрозы осложнений при отказе от лечения сегодня или навязывание дополнительных услуг, отсутствующих в диагнозе. Особенно подозрительно, когда врач не предлагает альтернатив и запрещает обращаться за вторым мнением. Лишь надёжная клиника не боится вопросов, всегда объясняет стоимость, предлагает варианты и спокойно отпускает пациента подумать.

«Потому что в медицине, особенно в стоматологии, доверие — это не маркетинговый термин, а основа терапевтического альянса. И если это доверие пытаются подменить давлением, красивыми буклетами или искусственным дефицитом — это, как правило, не о заботе, а о конверсии», — отметила эксперт в интервью «Газете.ru».

Ранее жительница Петербурга лишилась здоровых зубов после лечения в государственной поликлинике. Врачи установили ей противопоказанную металлическую конструкцию, не сделав необходимых исследований и проигнорировав сильную аллергию.