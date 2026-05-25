25 мая, 08:37

«Доверие подменяют давлением»: Названы фразы, после которых нужно бежать из стоматологии

Эксперт Житкова: Агрессивная коммуникация в клинике является признаком обмана

Обложка © GigaChat / Life.ru

В стоматологии разница между оправданно высокой ценой и чистым обманом определяется не стоимостью услуг, а открытостью клиники и её готовностью отказать пациенту, уверена генеральный директор сети клиник Оксана Житкова. Первым признаком недобросовестности она назвала агрессивное общение, когда администратор давит на срочность, настаивает на визите «прямо сейчас» и требует назвать бюджет вместо того, чтобы выслушать жалобы.

Также должно насторожить отсутствие в зоне ожидания навигации, прайс-листов и сведений о лицензиях и врачах. самыми рискованными направлениями с точки зрения завышения цен остаются имплантация, сложная ортопедия и эстетическая реабилитация – пациенту без специальных знаний трудно оценить объективную стоимость компонентов и материалов.

Врач назвала главный «красный флаг» клиники, где вас готовятся развести на деньги

Механика накрутки строится на эмоциях через фразы вроде «эксклюзивная методика» без сертификатов, угрозы осложнений при отказе от лечения сегодня или навязывание дополнительных услуг, отсутствующих в диагнозе. Особенно подозрительно, когда врач не предлагает альтернатив и запрещает обращаться за вторым мнением. Лишь надёжная клиника не боится вопросов, всегда объясняет стоимость, предлагает варианты и спокойно отпускает пациента подумать.

«Потому что в медицине, особенно в стоматологии, доверие — это не маркетинговый термин, а основа терапевтического альянса. И если это доверие пытаются подменить давлением, красивыми буклетами или искусственным дефицитом — это, как правило, не о заботе, а о конверсии», — отметила эксперт в интервью «Газете.ru».

Дёшево, но с риском для улыбки: Стоматолог перечислила самые вредные народные методы отбеливания зубов

Ранее жительница Петербурга лишилась здоровых зубов после лечения в государственной поликлинике. Врачи установили ей противопоказанную металлическую конструкцию, не сделав необходимых исследований и проигнорировав сильную аллергию.

