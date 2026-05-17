Врач назвала главный «красный флаг» клиники, где вас готовятся развести на деньги

Главный сигнал мошеннической клиники — предложение «бесплатной» процедуры. Об этом «Газете.ru» заявила врач-дерматолог и косметолог Валерия Кораблинова.

Бизнес не может работать в убыток, поэтому такие «бесплатные» услуги чаще всего используются для психологического давления на пациентов с целью продать дорогие процедуры, отметила она.

Эксперт приводит примеры: одиноким женщинам навязывают идею замужества после курса процедур, пожилым — обещают вернуть молодость за завышенную цену с возможностью оформить кредит. Если пациентка сомневается, с ней начинают разговаривать грубо, давят или даже оскорбляют.

«Человека заманивают с помощью рекламы на «бесплатную» процедуру и начинается запугивание: ищут главные боли и страхи и играют на них. Чаще всего, посетителями данных клиник являются женщины», — рассказала эксперт.

Особенно опасны косметология, пластическая хирургия и стоматология, где результат трудно оценить объективно, а врач контролирует объём процедур, получая дополнительную прибыль. В многопрофильных центрах врачи могут зарабатывать на ненужных анализах и направлениях к смежным специалистам, а в клиниках альтернативной медицины пациентам предлагают дорогие БАДы, не связанные с доказательной медициной.

Кораблинова предупреждает, что если клиника оказывает психологическое давление, пугает диагнозами или навязывает оплату сразу с кредитом, — это тревожный знак. Современные пациенты всё чаще ищут «второе мнение» и становятся более внимательными, однако пенсионеры остаются уязвимыми.

Ранее сообщалось, что в филиале клиники «Новомед» в Новороссийске умер восьмилетний ребёнок. По предварительной информации, ребёнку были введены мощные антибиотики в неправильной дозировке, что привело к остановке сердца.