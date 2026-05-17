Два дня в реанимации и тест на чистоту: Врач рассказал, как удалось победить хантавирус

Врач Серхио Де Оливера, работающий на стыке границ Уругвая и Бразилии, поделился реальной историей спасения пациента от хантавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы госпитализировали пациента, подтвердили факт контакта с грызуном-переносчиком вируса, провели анализ и приступили к лечению симптомов. Больной пробыл в отделении интенсивной терапии два-три дня», — поделился доктор.

К счастью, лечение сработало. Состояние улучшилось, и мужчину перевели в обычную палату. Однако на этом борьба не закончилась.

«После этого для подтверждения полного выздоровления проводится повторный ПЦР-тест, чтобы зафиксировать отрицательный результат анализа на вирус», — уточнил Де Оливера.

Только после того, как тест покажет, что вирус исчез, пациента выписывают домой. Опыт уругвайца доказывает: хантавирус — не приговор, но требует быстрой госпитализации и интенсивной терапии. В отличие от ковида, вакцины от этого недуга всё ещё нет. Так что главное оружие — ранняя диагностика и квалифицированные врачи.

Ранее российское дипломатическое представительство в Королевстве Нидерландов заявило, что к ним никто не обращался за помощью с круизного судна MV Hondius, где свирепствует хантавирус.

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius была зафиксирована вспышка штамма Андес: 11 человек заболели, трое скончались. По данным ВОЗ, нулевой пациент заразился ещё на суше, до посадки на борт. Ситуация находится под контролем, риск дальнейшего распространения оценивается как минимальный — передача вируса от человека к человеку требует тесного и длительного контакта, поэтому эксперты не прогнозируют новой пандемии. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска и подтвердил наличие тест-систем для оперативного выявления инфекции.