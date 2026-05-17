Один из канадцев с круизного лайнера MV Hondius заразился хантавирусом

У одного из канадцев, ранее находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, выявили заражение хантавирусом. Об этом сообщила глава медицинского управления Британской Колумбии Бонни Хенри.

По её словам, тест дал положительный результат у пациента с невыраженными симптомами заболевания. Сейчас его состояние остаётся стабильным, а сам он находится в больнице в изоляции. Хенри уточнила, что медики проведут дополнительные исследования, чтобы подтвердить результаты анализа. Личность пациента не раскрывается.

Хенри также указала, что в изоляции в провинции находятся всего четыре канадца, которые ранее были пассажирами MV Hondius. При этом, по её оценке, угрозы дальнейшего распространения хантавируса в Канаде сейчас нет.

А ранее доктор биологических наук заявила, что хантавирусы давно циркулируют в России, включая Волгоград и регионы Поволжья. Она подчёркивает, что хантавирусы не являются новой угрозой: они давно присутствуют в Европе, Азии и России, а заражение нередко происходит при обычных бытовых ситуациях, например, во время уборки дачи после зимы, когда человек вдыхает пыль с частицами жизнедеятельности мышей. За последние два десятилетия в европейской части России зафиксировано свыше 160 тысяч случаев заболевания. Штамм «Сочи» признан особенно опасным, так как его смертность достигает 14%.