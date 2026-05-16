Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 мая, 17:32

Посольство РФ: Обращений от россиянина с хантавирусного лайнера не поступало

Обложка © ТАСС / Zuma

Российское дипломатическое представительство в Королевстве Нидерландов заявило, что к ним никто не обращался за помощью с круизного судна MV Hondius, где свирепствует хантавирус. О ситуации ТАСС проинформировали сотрудники посольства.

«Никаких обращений от гражданина России, работающего на круизном лайнере MV Hondius, в наш адрес не поступало», — заявили дипломаты, однако заверили, что сделают всё возможное для поддержки соотечественника, если тот попросит о содействии.

Россиянам объяснили, почему на круизных лайнерах легко заразиться вирусами и бактериями

Судно покинуло порт на Канарских островах вечером 11 мая и теперь направляется к берегам Нидерландов. По последней информации ВОЗ, на лайнере подтверждено десять случаев заражения опасным вирусом, трое заболевших скончались, один госпитализирован в ЮАР. Всего на борту находилось около полутора сотен пассажиров и членов экипажа — в основном выходцы из Британии, Испании, США и самой Голландии.

Александра Мышляева
