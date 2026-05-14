14 мая, 14:41

Россиянам объяснили, почему на круизных лайнерах легко заразиться вирусами и бактериями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dietwal

Круизные лайнеры являются благоприятной средой для распространения инфекций. Об этом РИАМО сообщила главный врач сети клиник Светлана Григорьева.

В любом закрытом пространстве с большим скоплением людей возможно заражение вирусами и бактериями, которые передаются воздушно-капельным путём (при чихании и кашле). Когда людей много в ограниченном пространстве, инфекция распространяется очень быстро.

Эксперт выделила два основных пути заражения. Первый — воздушно-капельный в общих зонах (рестораны, развлекательные залы). Короткий инкубационный период (1–7 дней) делает передачу вируса стремительной.

Второй — фекально-оральный (кишечные инфекции). Источником могут стать сотрудники службы питания, болеющие в лёгкой форме. Именно поэтому так важны медосмотры персонала перед рейсом.

Для минимизации рисков Григорьева советует регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками, избегать общей посуды, стаканов и бутылок, а также тщательно следить за чистотой личных вещей.

Хантавирус мутировал и стал приспосабливаться к человеку

Напомним, ранее сообщалось, что на круизном судне Ambition во Франции из-за норовируса изолировали 1700 человек. Умершим оказался гражданин Великобритании в возрасте старше 90 лет. Маршрут Ambition пролегал с Шетландских островов с остановками в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте.

Дарья Нарыкова
