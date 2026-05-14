14 мая, 03:04

Хантавирус мутировал и стал приспосабливаться к человеку

Онищенко: Хантавирус Андес начал адаптироваться к человеку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Хантавирус Андес, вспышка которого была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius, начинает адаптироваться к человеку. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко, передаёт ТАСС.

По его словам, сам факт мутации не означает катастрофы, однако он показывает, что вирусные штаммы продолжают меняться и искать способы обходить человеческий иммунитет. Онищенко также отметил, что хантавирусы пока остаются маловирулентными и малоконтагиозными, хотя уже способны передаваться от человека к человеку.

Эпидемиолог напомнил, что вспышка вируса Андес в Аргентине в 2018 году сопровождалась высокой летальностью — до 35%. При этом он подчеркнул, что нынешний случай на корабле не несёт угрозы для России.

Напомним, Роспотребнадзор и Пограничная служба РФ усилили контроль на пунктах пропуска через государственную границу. Ведомства ввели дополнительные меры для снижения риска завоза в Россию хантавируса Андес. Специалисты задействовали систему «Периметр» для проверки и оценки возможных угроз.

Артём Гапоненко
