Ещё один круизный лайнер изолирован из-за вируса: Один пассажир умер, 50 заболели

На борту круизного лайнера Ambition, прибывшего в Бордо, скончался пассажир. Причиной стал гастроэнтерит, вызванный норовирусом, сообщает газета Sud Ouest. Симптомы болезни наблюдаются у 50 человек, 1700 пассажиров изолированы.

Умершим оказался гражданин Великобритании в возрасте старше 90 лет. Вскоре симптомы заболевания проявились еще у полусотни человек, находившихся на судне.

После этого всех людей на лайнере — около 1700 туристов и членов команды — поместили в изоляцию. Маршрут Ambition пролегал с Шетландских островов с остановками в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте.

На место прибыли врачи. Медики взяли у присутствующих биоматериал для проведения анализов. Префектура запретила кому-либо покидать борт до получения результатов.

Издание подчеркивает, что данный инцидент не связан с нашумевшим хантавирусом. По предварительной версии, распространению кишечной инфекции поспособствовало замкнутое пространство.

Ранее вспышка хантавируса произошла на лайнере MV Hondius. Судно 1 апреля покинуло аргентинский порт Ушуайя и направилось к Канарским островам. Среди 150 пассажиров, в основном граждан Великобритании, Испании, Нидерландов и США, инфекцию выявили у 11 человек, трое из них скончались.