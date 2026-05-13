Десять человек отправят на карантин в Британии из-за хантавируса

Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) перевезёт с заморских территорий на карантин в Британию десять человек, контактировавших с заражёнными хантавирусом. Об этом UKHSA сообщило 12 мая в заявлении.

В ближайшие дни агентство организует перелёт для лиц с островов Святой Елены и Вознесения. Их поместят на самоизоляцию в Великобритании. На данный момент ни у кого из отправляемых на карантин симптомов болезни нет.

Ранее UKHSA распорядилось поместить на карантин всех граждан страны, находившихся на круизном лайнере MV Hondius. На борту судна находилось 22 гражданина Великобритании, включая трёх членов экипажа.

Ранее Роспотребнадзор совместно с пограничной службой РФ усилил пропускной контроль на границе. Меры приняли для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны. Специалисты ввели дополнительные проверки на пунктах пропуска через государственную границу. Для оценки и минимизации рисков задействовали систему «Периметр».