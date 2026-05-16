Биолог заявила о природных очагах хантавируса в Волгограде и регионах Поволжья

Хантавирусы давно циркулируют в России, включая Волгоград и регионы Поволжья, и чаще всего заражение происходит через контакт с грызунами и пылью на дачах. Об этом V1.ru сообщила доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова.

Поводом для обсуждения стали сообщения о вспышке инфекции на круизном лайнере MV Hondius, где, по данным СМИ, погибли трое пассажиров. На борту также находился член экипажа из России, а эпидемиологи допустили теоретическую возможность более опасных мутаций. Баранова подчёркивает, что хантавирусы не являются новой угрозой: они давно присутствуют в Европе, Азии и России, а заражение нередко происходит при обычных бытовых ситуациях, например во время уборки дачи после зимы, когда человек вдыхает пыль с частицами жизнедеятельности мышей.

По её словам, существует около десятка изученных разновидностей вируса, включая «Пуумала», «Добрава-Белград», «Сеул» и «Сочи». В европейской части России за последние 20 лет зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения, а штамм «Сочи» считается наиболее опасным — его летальность достигает 14% и он поражает в первую очередь почки.

Эксперт уточняет, что при почечном синдроме у врачей больше времени на помощь пациенту, чем при тяжёлых респираторных инфекциях. Болезнь редко становится внезапно смертельной, но может привести к длительным осложнениям и снижению функции почек вплоть до необходимости диализа.

Баранова также предупреждает, что хантавирус не следует путать с другими инфекциями, вызывающими геморрагические лихорадки. Она отмечает, что в природе существует множество схожих заболеваний, включая, например, Конго-крымскую лихорадку, переносимую клещами, но это разные вирусы с разной клинической картиной.

Отдельно специалист объясняет, что наиболее распространённый в обсуждениях «сеульский» тип распространяется крысами и исторически известен с времён Корейской войны. Однако для большинства вариантов характерна передача от грызунов к человеку, тогда как устойчивое заражение между людьми не подтверждено, а вероятность опасных мутаций она считает низкой.

Инкубационный период может достигать трёх недель, при этом заразность, по словам Барановой, обычно кратковременная — около суток в период высокой температуры. На этом фоне, по её мнению, куда больший эпидемиологический риск представляют массовые мероприятия, такие как чемпионаты мира, чем локальные вспышки на круизных судах.

