Потерял сознание и посинел: На Кубани школьник умер после укола антибиотиков в клинике

В новороссийском филиале клиники «Новомед» скончался восьмилетний школьник. Предварительно, врачи ввели ребёнку сильнодействующие антибиотики в неверной дозировке, после чего сердце остановилось, сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Как сообщает Mash, мальчика доставили в медучреждение на проспекте Ленина с высокой температурой и острой болью в ухе. Медики приняли решение сбить жар и прочистить серные пробки. Но сразу после укола пациент потерял сознание и посинел.

По словам родственников, необходимых реанимационных препаратов в клинике не оказалось — за ними отправили отца ребёнка. Сам же школьник всё это время лежал на полу без сознания. Прибывшая по вызову родителей скорая помощь попыталась реанимировать мальчика, но безуспешно.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи изучают медицинскую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования взят на контроль руководством СКР по Краснодарскому краю.

